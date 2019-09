Al estilo 'Tex-tex' Campos: milagrosa atajada en Egipto de un portero que estaba a 40 metros del arco [VIDEO]

► "No se va a ninguna parte, es feliz aquí": desde Inglaterra, frustran el anhelado fichaje de Zidane



► ¿Pep vuelve a Barcelona? Su esposa Cristina regresa Cataluña con uno de sus hijos



No se veía algo así desde lo que hizo Ángelo Campos con la Selección Peruana, en el Sudamericano Sub 20. 'Tex-Tex' encontró 'heredero' en la Premier League de Egipto , donde el portero Mahmoud Gad revivió una escena del clásico anime 'Supercampeones', tras correr cerca de 40 metros hacia su arco y tras una acrobática acción, evitar la caída de su arco. La acción ya es viral en YouTube.



Estuvo a punto de quedar como un villano, pues el portero salió a despejar un balón hasta tres cuartos de campo, pero el rebote cayó en los pies de un rival, que sin pensarlo sacó el remate de volea. El balón iba directo al arco y parecía destino a cruzar la línea de gol.



Sin embargo, Mahmoud Gad no se dio por vencido y emprendió una brutal carrera en dirección a su arco, se lanzó en 'palomita' y envió el esférico al tiro de esquina, ante la sorpresa de todos.

Mahmoud Gad realizó la atajada del año en la Premier League de Egipto. (YouTube)

Sin embargo, su brutal reacción evitó solo el quinto del Pyramids, que de todos modos se quedó con el encuentro por 4 a 0, en el marco de la primera jornada de la liga de Egipto y sumó sus primeros tres puntos.

► No tiene minutos, pero ya es un dolor de cabeza para Real Madrid y se iría a fin de temporada



► El padre habla y el Sporting contraataca: el comunicado sobre el supuesto pase de Ansu Fati a Portugal



► En medio de la crisis, suenan reemplazantes: Xavi reafirmó su intención de convertirse en DT de Barça



► Vuelve a escena: Cristiano Ronaldo habló del gesto a los hinchas del Atlético de Madrid