No hay nadie quien supere a Danie Alves en cuanto a ocurrencias se refiere. El lateral brasileño del PSG se robó parte del show en la gala del 'The Best' por su particular ingreso a la ceremonia. El futbolista llegó tarde y, fiel a su estilo, hizo un ingreso bastante divertido que desde luego ya es viral en YouTube.

El presentador británico Idri Elba estaba cerca de Modric y Salah, animando el evento y compartiendo algunas anécdotas, cuando de pronto se mostró sorprendio e hizo una pausa para darle paso a Alves, quien apareció en escena pidiendo disculpas.



Las risas, desde luego, no se hicieron esperar, y uno de los que más disfrutó el momento fue Marcelo, su compañero de la selección brasileña.

​

Pero eso no fue todo. Dani Alves también se llevó todos los reflectores por su particular vestimenta: un saco negro con diseño de alas hacia los lados, que llamó la atención.



El lateral fue incluido nuevamente en el once ideal de la temporada, sumando ya ocho apariciones el este equipo de gala. Aparición que también ha desperado mucha polémica, sobre todo porque el brasileño se perdió la Copa del Mundo por lesión.