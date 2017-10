El triunfo no solo fue a nivel deportivo, también a nivel político. Cataluña se impuso sobre España o vale decir que Girona venció al equipo más representativo del país ibérico en la actualidad. Pocos creían lo que sucedía en el estadio Municipal de Montilivi, y para quienes no habían podido televisar el encuentro o asistir al estadio, la radio catalana RAC1 relató una remontada que probablemente quede en la historia del cuadro recién ascendido a La Liga Santander. Tanto fue el hecho que la locución del periodista fue subida a YouTube y se convirtió en viral para todos los fanáticos del fútbol, especialmente los catalanes.



El Real Madrid confirmó en Montilivi que dista mucho de su mejor versión y con su derrota ante el Girona (2-1) se deja otro 'pedazo' de Liga, al quedar ya a ocho puntos del Barcelona cuando tan solo se han disputado diez jornadas.



Los tropiezos en el Santiago Bernabéu le habían complicado el arranque liguero notablemente. Tan solo la fiabilidad en sus desplazamientos había permitido al conjunto de Zinedine Zidane minimizar la sangría ante un Barcelona prácticamente infalible.



El triunfo del equipo azulgrana en el nuevo San Mamés le situaba de nuevo con la obligación perentoria de no fallar en Girona y los pupilos de Zidane en esta ocasión no respondieron. Su situación en la Liga, aunque queda mucho por delante, es más que preocupante en cuanto a la lucha por el título.



Ni siquiera supo rentabilizar el hecho de adelantarse pronto por medio de Isco Alarcón (m.12), al aprovechar un rechace del guardameta a un tiro de Cristiano Ronaldo. Y no lo hizo porque se encontró un Girona ambicioso, que, con sus señas de identidad, no se rindió.



Justo antes Pablo Maffeo había mandado un balón a la madera. Antes del descanso Portu volvió a hacerlo. Eran claros síntomas de lo que estaba ocurriendo en el césped. El Girona no solamente dominaba tácticamente el encuentro sino que además no merecía ir perdiendo ante un Real Madrid anodino, sin chispa y sin acierto.



Encontró el premio el conjunto de Pablo Machín tras el descanso, y eso que un remate de Benzema al inicio del segundo tiempo podía haber significado el 0-2 de no haber sido porque la defensa lo sacó bajo palos.



En el espacio de cuatro minutos (m.54 y 58), el uruguayo Christian Stuani y Cristian 'Portu' firmaron la remontada del Girona. El Real Madrid no tuvo capacidad de respuesta. Con todo el equipo muy apagado, tan solo Isco lo tenía claro, pero los jugadores locales se manejaron bien y lograron un triunfo histórico que deja en trece la racha de partidos ganados del Real Madrid en Liga fuera del Bernabéu.



La broma de Halloween a los jugadores del PSG (Video: Twitter)