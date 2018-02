Insólito momento se vivió en la Primeira Liga, en el duelo entre Deportivo Aves y Boavista. El árbitro del encuentro decidió recurrir al VAR para corroborar la legitimidad del tercer tanto del partido, pero... ¡una bandera bloqueó la cámara y se lo impidió! El momentazo ya es viral en YouTube.

El cuadro local, Aves, se encontraba arriba en el marcador por 2 a 0, cuando al minuto 69, Vitor Gomes puso el tercero, pero en en supuesto fuera de juego. Al árbitro, Fábio Veríssimo, le quedaron dudas. Su segundo asistente no marcó el fuera de juego, por lo que él decidió utilizar el VAR.



Sin embargo, grande fue su sorpresa, pues no contó con que una banderola que hacían flamear los hinchas del Boavista, en este caso el equipo perjudicado, se lo impediría, pues tapó la cámara justo en el momento del tanto.



Así, al no tener una imagen clara, el gol fue concedido ya que no se pudo confirmar el fuera de juego; y el Deportivo Aves terminó imponiéndose por 3 a 0, en el marco de la fecha 21 del certamen.



El cuadro vencedor marcha en la última casilla de la Primeira Liga con solo 17 puntos; mientras que el Boavista se encuentra en la novena casilla con 27 unidades.