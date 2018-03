Hay un video que se ha convertido en viral por la cantidad de reproducciones y en YouTube. En la grabación un hincha argentino, aparentemente de Juan Román Riquelme , encaró a Louis van Gaal , entrenador holandés.

Para entender mejor la historia tenemos que remontarnos al año 2002, cuando 'Topo Gigio' se convirtió en nuevo jugador de Barcelona. El volante enamoró a los azulgranas con el partido que hizo frente a Real Madrid en la Intercontinental del 2001.

Cuando Juan Román Riquelme llegó al cuadro catalán, Louis van Gaal era el entrenador de Barcelona. El técnico nunca estuvo convencido con el trabajo del volante, pues consideraba que colaboraba poco en defensa.

Sin minutos con los culés, el ex Boca Juniors cambió de equipo, a causa del disgusto del holandés. Por ello, el aficionado argentino, quien compartió el video en YouTube y redes sociales (donde también es viral ), reclamó al DT.

"No corría, no marcaba" , dijo brevemente van Gaal. "¿Viste correr a Messi?" , preguntó al hincha. La respuesta fue inmediata: "no sabe nada". El fanático de Riquelme grabó todo con su celular y lo subió en YouTube.