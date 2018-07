El CSKA de Moscú se llevó la Supercopa de Rusia 2018 tras vencer en tiempos suplementarios al Lokomotiv por la mínima diferencia, con tanto de Khosonov, que contó con la complicidad del portero Guilherme. La acción ya es viral en YouTube. ¿Qué ocurrió?

Sobre los seis minutos del primer tiempo extra, el mediocampista ruso se encontró con un balón en el área y sacó el remate en medio de un 'bosque de piernas'. El esférico no llevaba gran fuerza, pero el portero del Lokomotiv lo dejó pasar, pues creyó que hubo posición adelantada de Vitinho, que intentó tocar el balón. Sin embargo, el juez determinó que no existió 'offside' y validó el tanto.



De esta manera, el cuadro de Goncharenko alzó así la 7ª Supercopa rusa de su historia en el Estadio Nizhni Nóvgorod. Jefferson Farfán ingresó a los 91' en reemplazo de Éder pero no fue suficiente.



El encuentro se definió en los tiempos suplementarios luego de que en los 90 minutos el marcador quedó igualado sin goles.