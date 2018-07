Todos creíamos que nunca iba a volver a sufrir tras varios intentos en el Arsenal. Pero como es la vida y el fútbol que Santi Cazorla volvió a pisar el terreno de juego tras 21 meses. Un aficionado subió un video, el cual no tardó en hacerse viral en YouTube .



Ocho operaciones, infecciones en el hueso, un injerto de piel y varios problemas médicos más después, Cazorla ha vuelto a ponerse los chimpunes para sentirse futbolista, después de retirarse lesionado de un Arsenal-Ludogorets de Champions el 19 de octubre de 2016.



El centrocampista, a prueba en el Villarreal tras desvincularse del Arsenal, recibió la mayor ovación del público en el primer amistoso, que arrancaron la pretemporada con un empate a uno ante el Hércules. Cazorla ingresó en el minuto 67. Lo hizo en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva, donde años atrás completó su formación en la cantera amarilla antes de dar el gran salto al primer equipo y triunfar hasta adquirir estatus de internacional.



Tras muchas temporadas de gloria, Cazorla ha padecido los sinsabores que le han generado las lesiones, hasta el punto de bordear la retirada. El campeón de Europa con España ha sufrido 11 intervenciones quirúrgicas y repetidas recaídas, pero no ha bajado los brazos y está decidido a relanzar su carrera. YouTube también nos brinda sus mejores pasos.



En el Villarreal está convencido de encontrar el camino para reinsertarse en la élite. El técnico amarillo, Javier Calleja, declaró al inicio de pretemporada que "si todo sale bien, las sensaciones son buenas y no hay ningún problema, tendremos en Santi un refuerzo de lujo". El primer paso ya lo ha dado jugando sus primeros minutos tras una larga travesía.