El video es viral en YouTube. Racing de Avellaneda ya tiene arreglada la incorporación de del chileno Eugenio Mena que juega de lateral por la izquierda con la posibilidad de ser carrilero. Este jueves, sin embargo, el seleccionado se despidió de Bahía. Fue por la Copa Brasil, en el partido que marcó la inauguración del VAR, en el 0 a 0 ante Palmeiras.



Y, no obstante, el partido no tuvo un final feliz. Eugenio Mena fue receptor de la jugada más violenta del encuentro. Deyverson, del ‘Verdao’, le pegó un codazo en la cara. Muy fuerte, tanto que le provocó un corte cerca del ojo izquierdo, por el que perdió mucha sangre.



El infractor fue expulsado por el árbitro Anderson Daronco, tras un aviso que le hizo el juez del VAR. Lo curioso, como se habla en Argentina, es que este árbitro estará el próximo jueves en Racing Club vs. River Plate, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, y puede volver a dirigir a Mena, si es que el técnico Eduardo Coudet decide contar con él.



No fue una buena noche para quien se despidió de esa forma del fútbol de Brasil. Un feo corte.