El futuro de Neymar seguirá siendo tema de conversación incluso en pleno Mundial de Rusia 2018 . Mientras que en el Real Madrid le dan la bienvenida, en el PSG parecen estar ya cansados del tema, o al menos eso pareció cuando Unai Emery fue consultado, una vez más, del caso. El entrenador, esta vez, solo atinó a mover las cejas hasta en siete ocasiones para así hacer notar su malestar por la pregunta. La reacción del entrenador es viral en YouTube .

"En España hay mucha bulla de que Neymar se vaya. Realmente la gente quiere saberlo. Entonces quisiéramos saber si Neymar seguirá en el PSG en la próxima temporada", consultó la periodista, entre risas, ante los gestos más que elocuentes que soltó Emery.



El entrenador, en primera instancia, retiró el micrófono que tenía adelante, aunque luego no le quedó de otra que responder.



"No te puedo responder. Creo que allá está Antero (Director Deportivo del PSG), igual le decimos que venga y atienda esta pregunta. O Neymar directamente, no sé. Lo siento" , contestó el entrenador del club parisino, visiblemente fastidiado.



Neymar tiene contrato con el club parisino hasta el 2022, aunque desde distintos lados de España dan por hecho que llegará al Real Madrid después de la Copa del Mundo.



Lo último que circula por estos días es que el brasileño junto a su padre se preparan para realizar un movimiento que pueda desligarlo totalmente del equipo parisino y uno de los pasos más importantes ya se realizó, conversar con los directivos.