¿Tan mal se llevan? El clásico de Porto Alegre no pudo empezar más 'picante'. Esta vez no hubo necesidad de esperar a que el balón empiece a rodar, pues nada menos que en pleno sorteo del campo, los capitanes de cada equipo, Andrés D'Alessandro y Maicon casi se van a las manos. El hecho, desde luego, no tardó en hacerse viral en YouTube.

No se sabe bien qué pasó exactamente en el cruce de palabras que tuvieron, pero según las imágenes, es el capitán del Inter quien se quiere 'comer vivo' a su par de Gremio , obligando al árbitro principal a incluso jalarlo para apartarlo y evitar que se desencadene algo peor.

El 'Colorado' es local en el Estadio Estadio Beira-Rio ante el 'Imortal Tricolor' por la fecha 11 del Torneo Gaúcho, donde los locales, con 18 puntos, buscan alcanzar al líder Brasil de Pelotas.



Mientras que Gremio, con la gran novedad de la oficialización de Arthur al Barcelona, intentará escalar posiciones para acercarse al líder. Hasta antes de este encuentro es octavo con 13 puntos.