Por poco termina a golpes. Memphis Depay protagonizó una trifulca sobre el final del duelo entre el Villarreal y el Olympique De Lyon por la vuelta de dieciseisavos de final de la Europa League. Con la eliminatoria ya sentenciada a favor del equipo francés, Depay intentó una 'lambretta' que no cayó nada bien en los jugadores del 'Submarino Amarillo', que se le fueron encima al extremo holandés.

El mediocampista del Lyon no tenía como salir de la marca de Samu Castillejo y Mario Gaspar e intentó escapar de la presión con un regate, el cual no tuvo el efecto deseado, pero sí despertó la ira de los jugadores del Villarreal quienes le increparon por la acción.



Depay se vio acorralado hasta por cuatro jugadores locales, hasta que llegaron sus compañeros y el árbitro para calmar los ánimos. Finalmente, la trifulca no pasó a mayores y el '11' del Lyon y Castillejo se llevaron las amonestaciones.

Triunfo y clasificación

El Villarreal quedó eliminado en dieciseisavos de final de la Europa League tras perder este jueves por 1-0 contra el Lyon (4-1 en el global de la eliminatoria), con un gol del burkinés Bertrand Traoré.



El equipo español nunca dio la sensación de poder remontar el 3-1 que encajó en Lyon hace una semana y la misión se convirtió en un imposible al quedarse en inferioridad por la expulsión de Jaume Costa a poco más de 10 minutos para el final.