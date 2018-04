Voló y nunca más volvió. En un hecho insólito, el águila del Benfica emprendió su tradicional vuelo en la previa del partido entre los lisboetas con el Vitoria Guimaraes. Sin embargo, el ave nunca llegó al medio del campo del estadio Da Luz, sino que se fue por una de las tribunas del recinto. El video se ha convertido en viral en YouTube , en donde se registran las imágenes de cómo se escapa minutos antes del pitido inicial del árbitro del encuentro.



El encargado del animal tuvo que retirar del campo de juego el escenario donde se ubica el águila tras esperas por varios minutos. No le quedaba de otra, mientras que otros avisaban de que la mascota del club se encontraba no habida tras verla como se escapaba.



La fuga del ave de rapiña no fue un mal presagio para el Benfica, pesto que venció (2-0) al Vitoria. Medios portugueses señalaron que no es la primera vez que pierden un águila. Si quieres ver más videos de YouTube, te sugerimos seguir este enlace.