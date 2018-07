Figura dentro y fuera del campo. Cuando Zlatan Ibrahimovic no da puntada sin hilo. El delantero sueco volvió a aparecer en toda su dimensión con un soberbio golazo en la Major League Soccer, pero como ya es costumbre en él, lo mejor llegó en zona mixta, cuando declaraba a la prensa. Esta vez se mandó con la posibilidad de, incluso, ser presidente de los Estados Unidos, declaraciones que ya son virales en YouTube .

Al delantero sueco le preguntaron sobre si ha cambiado la forma de entender el fútbol de América hasta ahora, a lo que respondió: "No sé si la he cambiado, yo solo hago mi trabajo. Y tienen suerte de que no haya llegado hace 10 años, porque hoy sería el presidente" , apuntó.



'Ibra' volvió a aparecer con un tanto, esta vez en el triunfo (3-1) sobre el Philadelphia Union en el Talen Energy Stadium de Pennsylvania. Zlatan sacó un disparo seco y potente, imposible para el golero Andre Blake. El tanto supuso el 2-1 parcial para el Galaxy.



Desde que llegó a la MLS, Zlatan Ibrahimovic ha sumado ya 15 partidos y se ha hecho presente en el marcador en 12 ocasiones, además de aportar con dos asistencias.