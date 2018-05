Momentos de miedo se vivieron en el estadio del Atlanta United , luego de que el jugador Kemar Lawrence , del New York Red Bulls , recibiera un balonazo en el rostro, que en principio no pareció que llevara tanto peligro, pero del cual el futbolista jamaicano no pudo reincorporarse, quedando inconsciente tendido en el campo durante 10 minutos. Finalmente, recuperó el conocimiento y fue trasladado de emergencia al hospital.

El lateral izquierdo intentó detener el balón, pero resbaló segundos antes, lo que causó que el esférico impactara fuertemente en el cuello del jugador, ocasionando que la cabeza se vaya hacia atrás, dañando los cartílagos cervicales de Lawrence , quien permaneció inmóvil durante varios minutos.



Tras la rápida intervención de los servicios médicos, el jamaicano logró recuperar el conocimiento, le colocaron un collarín y fue trasladado de inmediato al hospital para ser atendido.



El hecho ocurrió en los minutos finales del duelo entre Atlanta United y New York Red Bulls por la MLS . El triunfo fue para la visita por 3 a 1, con goles de Daniel Royer y un doblete de Bradley Wright-Phillips. Para los locales adelantó el argentino Ezequiel Barco.