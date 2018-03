Menos mal que no fue en un partido. El video se ha vuelto viral en YouTube , luego de que en una cita en Basilea, el ex delantero holandés, Patrick Kluivert, pasará de Diego Maradona en un saludo entre ex futbolistas. En el corto puede verse que el ex Barcelona y Ajax es invitado al estrado por el presentado, pero este, en su camino, no le estrecha la mano a uno de los mejores jugadores de la historia, en lo que ha provocado una ola de comentarios.



La marca suiza de relojería Hublot desveló este miércoles en Basilea un reloj conectado para los árbitros del Mundial de fútbol de Rusia.



A petición de la FIFA, Hublot, cronometrador oficial de la Copa del Mundo, presentó el Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia, que estará conectado a un dispositivo electrónico de asistencia al arbitraje, el Goal Line Technology, que sigue todas las trayectorias del balón y determina si el balón ha cruzado o no por completo la línea de gol.



"En cuanta haya un gol, el árbitro recibirá una vibración en la muñeca gracias al reloj", explicó Ricardo Guadalupe, su director general, en una entrevista con la AFP en el Salón de Relojería de Basilea, la cual también fue publicada en YouTube.



La marca suiza, especializada en relojes de lujo, presentará también con motivo del evento una serie limitada a 2018 ejemplares destinada a los hinchas.



Para oficializar el lanzamiento de este reloj conectado, Hublot había invitado a Basilea a grandes nombres del fútbol para un partido amistoso, entre ellos Diego Maradona y José Mourinho. Si quieres ver más videos de YouTube, te sugerimos seguir este enlace.