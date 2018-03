Todos quieren conocer al jugador sensación del momento, Mohamed Salah. El Liverpool organizó un concurso entre 20 niños para que puedan estar frente a frente con el delantero egipcio, la figura de los 'Reds' esta temporada. Pero lo que ellos no imaginaron fue que el propio jugador los sorprendería con apariciones épicas. El video ya es viral de YouTube.

El reto consistí en narrar algunos encuentros del Liverpool y la pareja que lo hiciese mejor, conocería a Salah. Pero claro, felizmente para los niños no fue necesario ganar, aunque sí que se esforzaron mucho, pues el egipcio sorprendió a todos los participantes.



Mientras cada pareja dejaba lo mejor en cada narración, Salah los escuchaba detrás de un panel, divirtiéndose y pasándola a lo grande escuchándolos gritar los goles, y esperando el momento oportuno para hacer su aparición y dejar sin habla a los pequeños.

¿Seguirá en el Liverpool tras Rusia 2018?

Según medios españoles, Florentino Pérez buscará convertir a Salah en el segundo jugador más caro del mundo con las ventas de Bale e Isco, que podrían traerle al Real Madrid unos ingresos de más de 120 millones de euros, con lo que el ‘Faraón’ podría ser más accesible para las arcas de un equipo que no ha invertido mucho en fichajes en las últimas temporadas.



Es más, ha vendido más de lo que ha comprado, podría decirse tras la partida de Morata y la cesión de James Rodríguez al Bayern Munich por las próximas dos temporadas.



Salah es la actual Bota de Oro de la temporada y Liverpool no quiere perder un solo euro en cuanto a su venta. El egipcio, al punto que Klopp dice que se acerca a Messi, es la mejor inversión que han hecho los ‘Reds’ en su historia. Llegado de la Roma, y sin oportunidades en el Chelsea, el delantero se ha convertido en uno de los jugadores de referencia en apenas una temporada al mando del alemán. No solo anota a doquier, también se desmarca y genera jugadas, acorde al estilo de los de Anfield.