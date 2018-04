La reacción de José Mourinho , en el homenaje de a Arsene Wenger , ha sido publicado en YouTube. El video se ha convertido en viral por todos los gestos realizados por el entrenador de Manchester United.

Hace una semana, el técnico de Arsenal anunció que dejará el club a final de temporada, luego de estar en el cargo durante los últimos 22 años. El mundo del fútbol continúa sorprendido por la noticia difundida por el mismo club.

Antes de iniciar el choque entre Manchester United y los 'Gunners', el cuadro local decidió rendir homenaje a Arsene Wenger por la carrera exitosa en Inglaterra. José Mourinho y Sir Alex Ferguson participaron, tal como se ve en el viral de YouTube.

El extécnico de los 'Red Devils' entregó una placa recordatoria al francés y todo Old Trafford de puso de pie para reconocer al galo. En la fotografía también apareció 'The Special One' y sorprendentemente aplaudió al rival de siempre.

A lo largo del tiempo, Mourinho y Wenger han tenido enfrentamientos a través de la prensa y cada vez que se cruzaron el el campo. Por ello, la reacción del luso dejó boquiabiertos a muchos en el estadio y, claro, tiene miles de comentarios en YouTube.