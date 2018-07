El video es viral en YouTube . Pese a que se trata de un partido de exhibición, a Neymar no le gusta perder, ni siquiera con rivales que no son profesionales. En un hecho que ha generado una ola de comentarios en México, el delantero brasileño le entró fuerte a su rival (de origen mexicano) para después recuperar el balón y seguir con el duelo.



En el encuentro de Neymar Junior 5, el equipo enfrente era el mexicano, y como si se tratase de un encuentro de octavos de final del Mundial Rusia 2018, ‘Ney’ arremetió contra el jugador, que quedó en el duelo tras el uso de fuerza del futbolista.



El video es tendencia no solo en el país azteca, sino también en YouTube . Los hinchas mexicanos le recriminan a Neymar por no haber sido elegido en los ‘The Best’ y por actitudes como esa, cuando solo se trata de disfrutar el juego en conjunto.



Neymar se encuentra de vacaciones en Sao Paulo y en las próximas semanas se unirá a los entrenamientos del PSG. Si quieres ver más videos de YouTube , te sugerimos seguir este enlace . No solo hay videos de Neymar, de todo un poco.