¿Puede un futbolista, que disputó los 90 minutos de un encuentro, no conocer el resultado final del mismo? Sí, y le pasó a Jhonatan, portero del Moreirense , quien se enteró que su equipo había igualado sin goles ante el Porto en la entrevista postpartido. El guardameta creía que habían perdido por la mínima diferencia. Su reacción es viral en YouTube.

El desenlace del duelo, válido por la fecha 20 de la Liga de Portugal , fue algo extraño. El duelo estaba igualado sin goles y el juez añadió cinco minutos más. Es entonces cuando Waris marcó para los 'Dragones', pero lo hizo en fuera de juego. Y cuando lo hizo, Jhonatan estaba en el gramado, quejándose por un fuerte golpe.



El tanto fue anulado, el delantero del Porto amonestado y el partido concluyó sin goles. Pero el conmocionado guardameta no se enteró de lo último, de la anulación del gol. De hecho, no lo hizo hasta cuando prestaba declaraciones en zona mixta para SPORT TV, donde se lamentó por la supuesta derrota.



Fue el propio periodista quien le tuvo que contar que el tanto había sido invalidado por fuera de juego, para sorpresa y alivio del jugador. "Uff, ahora me quedó mucho más feliz", comentó el portero del Moreirense.



"Nos merecíamos el empate, cada punto es importante y más ante un gran equipo como el Oporto", agregó, bastante tranquilo el futbolista en una reacción que se ha hecho viral rápidamente en redes sociales.

¿Tan duro fue el golpe?

Jhonatan sufrió amnesia temporal debido al choque que sufrió en esa acción del tanto de Waris, y estará 24 horas en observación, según informó el club portugués.



"En esa jugada me he llevado un golpe en la cabeza y me he quedado un poco atontado", contó el guardameta.