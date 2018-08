#VuelveLaMagia. Así presentó el Villarreal al español Santi Cazorla , quien vuelve al 'Submarino Amarillo' tras haber estado a prueba durante la pretemporada, luego deser operado hasta en ocho ocasiones y peligrar su carrera profesional. El mediocampista dijo que vivió "un día muy especial y emocionante" durante su presentación, la cual se dio con un acto de magia que ya es viral en YouTube.

Con la presencia de más de 4500 hinchas que se dieron cita en el Estadio La Cerámica, el maho 'Yunke' hizo aparecer Cazarola dentro de una cápsula de cristal.



Presentación de Cazorla en Villarreal con acto de magia es furor en redes. (Foto y Video: Villarreal FC)

"Tengo que disfrutar el momento. Soy exigente y quiero seguir mejorando. No me sirve conformarme. Tengo margen de trabajo. Aún tengo unos dolores y quiero quitarlos y estar mejor. Creo que puedo mejorar mi nivel de cara al futuro", añadió.



El futbolista asturiano elogió al Villarreal, del que dijo que "es un ejemplo como hace las cosas el presidente, el club... Me he emocionado porque son muchas sensaciones y recuerdos. Y ojalá siga haciendo cosas bonitas como hice en el pasado".



Cazorla también tuvo palabras de agradecimiento por los múltiples mensajes de apoyo que ha recibido durante los últimos tiempos. "Por suerte tengo el cariño de allá donde he estado. Aquí por supuesto, Málaga, Arsenal... recibo muchos mensajes diciéndome que cuando vaya a jugar ante sus equipos me aplaudirá", apuntó.