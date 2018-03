Incómodo. Sabe que pierde el Scudetto de la Serie A frente a la Juventus y prefiere no responder ninguna pregunta relacionada al tema. Con un partido menos, la ‘Vieja Señora del Calcio’ ya le lleva un punto de ventaja al cuadro de Maurizio Sarri, por lo que cuando una periodista le consultó sobre el posible campeón de la temporada, el entrenador italiano no hizo más que insultar a la reportera, en un hecho que sido repudiado en redes sociales y se ha convertido en viral en YouTube. En el video puede oírse la respuesta.



“¿Soy muy dura si digo que después de esta noche el Scudetto está muy difícil?”, consultó Titti Improta de Canale 21 de Italia, a lo Sarri respondió: “Eres mujer y guapa, por esos dos motivos no te mando a la mierda”. Luego de aquella declaración, hubo algunas risas de parte de algunos, y Sarri ya después manifestó su sentir tras la caída del Napoli en las últimas fechas.



El Nápoles no pasó del empate en su visita al Inter en San Siro (0-0), en el partido que cerró de la vigésima octava jornada de la Serie A, lo que deja líder al Juventus, con un punto de ventaja sobre los napolitanos que además tiene un partido más. El partido puede verse en YouTube.



Tras la dura derrota sufrida en casa contra el Roma (1-4) hace apenas una semana, el Nápoles apretó con fuerza en busca del triunfo, pero no logró romper el muro defensivo del Inter, en el que el brasileño Joao Miranda y el eslovaco Milan Skriniar estuvieron impecables.



Curiosamente, ambos contendientes también igualaron sin goles en el partido entre ambos de la primera vuelta, disputado en el San Paolo.



El Nápoles encaraba el encuentro de San Siro sin margen de error, ya que el Juventus le había arrebatado la primera plaza, al ganar 2-0 su partido contra el Udinese, gracias a un doblete del argentino Paulo Dybala, que marcó cuatro goles en los últimos tres partidos.