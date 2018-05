Es tan bueno con la memoria como en el arco. Acertó con el marcador de encuentros que se jugaron, incluso, hace más de diez años. Iker Casillas no solo sorprende cuando se trata de parar balones, también cuando se trata de poner a prueba su excelente memoria.



En redes sociales se ha viralizado un video de YouTube de hace algunos años, en el que Casillas fue preguntado por algunos empleados del Real Madrid , por los resultados de algunos encuentros que disputó el portero, quien por ese entonces aún defendía el arco de los 'blancos'. Lo más sorprendente es que Iker acertó hasta con los autores de los goles.



Casillas, como para que no queden dudas de su destreza, retó a Fernando Hierro, quien jugó con él varios duelos, pero el excentral simplemente no recordaba.



Iker dio con el 'scor'e de un Celta-Madrid en 2003, con un Madrid-Depor de 2002, incluso de uno duelo de Champions ante el AEK en Atenas. ¿Ocurrirá lo mismo ahora con los duelos que lleva con el Porto desde el 2015?