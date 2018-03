No por nada lo llaman 'El último romántico'. Cada vez que Juan Román Riquelme declara hay que llevarse las manos a las orejas, como él celebraba sus tantos, y estar más atentos que nunca. Porque cuando 'Topo Gigio' habla siempre deja varios temas. Y esta vez lo fue la excepción. Román habló sobre la vida que llevan los futbolistas en la actualidad, la comparó con la de su generación y el mensaje que dejó ya es viral en YouTube.

El ídolo de Boca Juniors apuntó, sobre todo, que hoy los futbolistas tienen menos tiempo, precisamente, para el fútbol y parece preocuparles más su vida social.



"Nosotros amábamos jugar al fútbol, no jugábamos a la Play, no nos interesaba mostrar que paseábamos al perro, ni bailar después del partido. Ahora, nadie pone nada de fútbol, nadie pone partidos de la Champions o Nacional B... ponen fotos con el peluquero en la concentración", dijo Riquelme en entrevista a Fox Sports.



Añadió: "A mí me encanta conocer a todos los jugadores y creía que mirando al fútbol aprendía todos los días, sentía que podía aprender. Ahora veo cosas nuevas que no sé si podría aguantar, menos mal que viví la época anterior. Antes dependía de mí, ahora sufro mucho con cada partido. Me enojo, puteo un poco... porque ya no puedo hacer nada".

El ex '10' de Boca y la Selección Argentina se retiró del fútbol profesional en el 2015. Su último equipo fue Argentinos Juniors, con el que logró el ascenso a Primera un año antes. Desde entonces, no se lo volvió ver ligado al fútbol, ni en lo deportivo ni en lo dirigencial.



Aunque a finales del año pasado, surgió la posibilidad de que Riquelme vuelva del retiro para jugar en la Federal C del ascenso argentino, en el club Aviador de San Luis en el 2018. Según contó el propio presidente de dicho club, pero finalmente, todo quedó solo en rumores.