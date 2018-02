Otra vez providencial y salvador. Chivas estuvo cerca de descontar con un remate del 'Conejo' Brizuela que se estrelló en el travesaño; sin embargo, el balón quedó suelto en el área, listo para que el 'Rebaño' anote, pero ahí apareció otra vez Anderson Santamaría para puntear el balón y quitarle la etiqueta de gol a la visita.

Chivas de Guadalajara y Puebla se enfrentaron por la fecha 5 de la Liga MX Clausura 2018 en el Estadio Cuauhtémoc.



El Guadalajara, que viene de perder con Monterrey y con sus cuatro puntos es 15to, necesita apretar el paso para no rezagarse en la tabla y quedarse fuera de la liguilla, como le sucedió la campaña pasada.



"Estoy tranquilo, porque veo que jugamos bien pero no nos ha alcanzado por diferentes cosas”, dijo el zaguero de Chivas , Carlos Salcido. "El equipo viene haciendo bien las cosas bien pero tenemos que crecer porque no nos ha alcanzado".



Por su parte, el Puebla viene de una caída frente a Tijuana en calidad de visitante. El equipo de Anderson Santamaría tiene seis puntos en la tabla de posiciones de la Liga MX y se ubica en la décima casilla.