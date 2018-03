Las selecciones que no se encuentran clasificadas al Mundial también tratan de aprovechar la fecha FIFA para darles roce a sus equipos. Este fue el caso de Eslovaquia e Islandia, quienes jugaron un partido amistoso en el continente asiático. No obstante, lo que parecía ser un simple duelo, pudo haber terminado en una tragedia, sino fuera por el compañero de Martin Skrtel, quien le salvó de ahogarse con su lengua. El video es viral en YouTube.



El ex zaguero del Liverpool recibió un pelotazo en la cabeza y cayó desplomado al campo. En el estado de inconciencia, un compañero fue ayudarlo en el momento de plena de convulsión. En el video, subido a YouTube, puede verse como el defensa reacciona después.



Skrtel fue asistido por Ondrej Duda, quien actuó con diligencia en el estado. Duda tomó la lengua de Skrtel y la sostuvo hasta que llegaran los médicos, mientras el futbolista yacía inmóvil en el estadio Rajamangala de Bangkok. Increíblemente luego del sucedo, Skrtel siguió jugando con Eslovaquia.