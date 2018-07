Como lateral derecho, es el segundo mejor de España, solo estando detrás de Dani Carbajal. Pero, ¿cómo malabarista? Parece que falta muchísimo para ser Neymar (risas). Álvaro Odriozola fue presentado frente a cientos de seguidores del Real Madrid en el Santiago Bernabéu y tuvo un ‘blooper’ que ha generado risas en YouTube . Ya es viral.



“Qué no le pase con el Barcelona”, indicaron algunos usuarios que vieron el video subido a YouTube por la cuenta oficial del Real Madrid, como otras personas en la misma red. Odriozola siempre ha destacado por su gran ida y vuelta, su velocidad y manejo con el balón, pero parece que este miércoles se olvidó de ello un poco (risas). Sin embargo, no es el único.



Dembélé también pasó por la misma situación cuando fue presentado en el Camp Nou. Igual, todos somos humanos y fallamos. Hasta los deportistas de élite.



Odriozola atendió a los medios después de haber sido presentado en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu y tras haberse enfundado por primera vez la indumentaria del club blanco, con el dorsal número 19 a la espalda que la temporada pasaba utilizaba el lateral marroquí Achraf Hakimi.



Aseguró que su sensación era de "cumplir un sueño" por lo que no podía estar "más feliz", ya que ficha por "el club más grande del mundo".



"Es algo indescriptible, pasa una vez en la vida, estoy muy contento de estar aquí desde la exigencia, disfrutar el momento y de cada vivencia con esta camiseta", añadió Odriozola, que utilizó un curioso símil para explicar por qué eligió aceptar la oferta del club blanco.



