Pese a que afirmó que no cree que en el Real Madrid los hinchas estén lamentando su partida, muy en el fondo Cristiano Ronaldo sabe que sus más fieles seguidores están preguntándose cómo continuar ahora que ya no está. Y sobre todo, qué hacer con la camiseta de la nueva temporada si el luso ya tiene puesta la de la Juventus. Bleacher Report dio la respuesta con un tutorial que ya es viral.

En el video, que está por todos lados en las redes sociales, se muestra a un hincha del Madrid que indica paso a paso cómo transformar la elástica blanca del Madrid en la bianconera de la Juventus, y con materiales caseros.



Solo se necesita cinta negra adhesiva e imprimir los logos de adidas, Juventus y Jeep, y listo, ya podrás reutilizar tu nueva 'mica', ahora con los colores de la 'Juve', equipo que presentó el lunes a Cristiano como su flamante refuerzo.



"Estoy muy concentrado y motivado para poder demostrar a los italianos que soy un jugador top. Pienso que no tengo que demostrar nada a nadie porque los numeros no engañan, pero tengo ambición y me encantan los desafíos", aseguró el luso en conferencia de prensa.