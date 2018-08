Como en sus mejores épocas como lateral. Yoshimar Yotun sorprendió al jugar de marcador izquierdo en el duelo del MLS All-Star ante la Juventus , pero no desentonó, todo lo contrario. 'Yoshi' fue siempre una clara opción de salida y también de ataque. De hecho, una gran acción suya por poco termina en gol.

Sobre los 78 minutos, el propio Yotun recuperó el balón en su campo al quitarle el esférico a De Sciglio, quien intentó pasarlo pero sin éxito. Y desde entonces el peruano construyó su acción individual: emprendió veloz carrera por la banda, pisó el área y sacó el centro, el cual no fue bien aprovechado por Diego Valeri, quien remató pero sin mucha fortuna.



Pero no fue la única acción de peligro que tuvo el internacional peruano, pues también de un tiro libre pudo desnivelar el marcador, pero su remate no encontró portería.



Yotun es un gran valor del Orlando City, hecho que le valió integrar el equipo en el ‘Juego de Estrellas’, edición número 23. Lástima para él como su equipo al no obtener el triunfo para un público que vio a los mejores jugadores de su liga contra un campeón como la Juventus.



Finalmente, el campeón italiano se impuso en la tanda de penales por 5 a 3, aunque Yotun, eso sí, no falló su disparo. De hecho, remató con mucha seguridad y convirtió, pero no alcanzó para que el MLS All-Star se quede con la victoria.