Solo les faltó meterse al campo a jugar el derbi. El último Real Madrid vs Atlético de Madrid, pese a que se jugó sábado, aún tiene muchas historias qué contar y una de ellas es la que protagonizaron los técnicos de ambos cuadros, Julen Lopetegui y Diego Simeone , quienes vivieron su propio clásico aparte, y hasta en el que tuvieron algún encontrón.

Eso sí, la 'víctima' de ambos fue el cuarto árbitro Miguel Bosch, quien fue el que tuvo que lidiar en todo momento con los reclamos de los entrenadores: faltas, tarjetas, e incluso reclamaron porque el otro se salía de su zona técnica.



De hecho, el momento más tenso entre ambos se dio por una falta de Saúl a Bale. Lopetegui reclamó como amarilla y Simeone de inmediato le respondió y fue donde Bosch a decirle que el del Madrid no estaba en su zona técnica.



"No puedes salir de la zona", le dijo el 'Cholo' a Julen. Y éste le respondió: "¿No es tarjeta?"; "eso a ti", replicó el argentino; "no, a ti", contestó el español. Sí, como unos niños.



Finalmente, este lío terminó con un empate sin goles, que deja la Liga Santander a la expectativa: con el Real Madrid y Barcelona en el primer lugar con 14 puntos y el Atlético, cuarto, con 12.