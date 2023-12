Ya no falta casi nada para que termine 2023, por lo que varios quieren conocer desde ahora cuáles son los feriados y días no laborables que traerá 2024; y no es para menos, pues muchos planifican un viaje, salida con amigos o simplemente relajarse en casa. Cual sea el caso, lo cierto es que para el año que viene, ya se decretaron un total de 16 fechas para descansar. Descubre cuáles son.

Cabe señalar que feriado y día no laborable son diferentes. Mientras que el primero es un día festivo en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar, al igual que los estudiantes tienen libre; el segundo es decretado por el Gobierno de turno y está dirigido al sector público, aunque el privado también puede acatarlo, pero la decisión será del empleador.

Los feriados sumados a los días no laborables hacen feriados largos que son aprovechado por todos para relajarse (Foto: Freepik)

CADA UNO DE LOS FERIADOS ESTE 2024 EN PERÚ

En 2024, los feriados que tendrá Perú son los siguientes:

ENERO

Lunes 1 de enero: Año Nuevo

FEBRERO

No hay feriados en febrero 2024

MARZO

Jueves 28 de marzo: Jueves Santo

Jueves Santo Viernes 29 de marzo: Viernes Santo

ABRIL

No hay feriados en abril 2024

MAYO

Miércoles 1 de mayo: Día del Trabajo

JUNIO

Viernes 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera

Batalla de Arica y Día de la Bandera Sábado 29 de junio: San Pedro y San Pablo

JULIO

Martes 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Día de la Fuerza Aérea del Perú Domingo 28 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Lunes 29 de julio: Fiestas Patrias

AGOSTO

Martes 6 de agosto: Batalla de Junín

Batalla de Junín Viernes 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

SEPTIEMBRE

No hay feriados en septiembre 2024

OCTUBRE

Martes 8 de octubre: Combate de Angamos

NOVIEMBRE

Viernes 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

DICIEMBRE

Domingo 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Inmaculada Concepción Lunes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Batalla de Ayacucho Miércoles 25 de diciembre: Navidad

CONOCE LOS DÍAS NO LABORABLES 2024 EN PERÚ

Además de los feriados ya fijados en el calendario para este 2024, el Gobierno también establece días no laborables, tanto para trabajadores del sector público como privado, con el fin de promover el turismo, aunque algunos aprovechan para tomar un descanso y pasarlo en familia.

La lista de estas fechas se da a conocer mediante un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, el cual no se ha emitido hasta la fecha, aunque ya tenemos uno establecido en el D.S. 151-2022-PCM que precisó que el martes 2 de enero de 2024 será no laborable.