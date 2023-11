El 1 de noviembre es una fecha especial en países como México, Estados Unidos, España y muchos de Latinoamérica. Y es que es una tradición que muchas familias celebren el Día de Todos los Santos y recuerden a los familiares, amigos o personas cercanas que se nos adelantaron. Si quieres expresar tus mejores sentimiento y no sabes cómo, aquí en Depor te dejamos una serie de frases bonitas y emotivas para enviar.

Según la tradición cristiana que tiene su origen en el siglo IV, la Iglesia Católica dedicó este día para conmemorar a todos los mártires que no tenían una fiesta propia. Luego se extendió a todos los santos y a las almas de los fieles difuntos. Es por eso que muchas personas llevan flores y velas a los cementerios, ponen altares en sus casas o se dan mensajes de ánimo y esperanza.

Si quieres felicitar este día con los tuyos y enviarles un mensaje lleno de sentimiento en WhatsApp u otras redes sociales, aquí te dejo algunas frases que podrás copiar y pegar para enviar este 1 de noviembre.

Frases bonitas para el Día de Todos los Santos

“Cuando tienes a alguien a quien amas en el cielo, tienes un pedacito de cielo en tu casa para siempre”.

“Nunca podremos olvidar a alguien que nos dio tantos momentos para recordar”.

“No será fácil aceptar tu ausencia, pero tu recuerdo siempre quedará en nuestra memoria”.

“Te tengo en mi pensamiento. Que el tiempo sane tu tristeza por esta dolorosa pérdida”.

“Sé que nos cuidas desde el cielo. Te echamos de menos”.

“Hasta que nos volvamos a encontrar”.

“Ya no estás con nosotros, pero tu recuerdo siempre está presente”.

“Dios nos dio memoria para nunca olvidar a quien queremos”.

“Tu ausencia me duele, pero tu recuerdo me hace sonreír”.

“Miro al cielo y sonrío: sé que me estás viendo”.

Frases célebres para el Día de Todos los Santos

“Tu ausencia me duele, pero tu recuerdo siempre me hará sonreír”, Edgar Jackson.

“Del que ha fallecido, debemos atesorar su memoria, de manera más presente que una persona que vive”, Antoine de Saint-Exupery.

“El que acepta sufrir, sufrirá únicamente durante la mitad de su vida. Mientras, el que no acepta sufrir, lo hará durante su vida entera”, Confucio.

“El alma del hombre es como el agua. Procede del cielo, se eleva hacia el cielo, y luego regresa a la Tierra, en un ciclo eterno”, Goethe.

“La muerte no nos roba a los seres queridos. Es más, los guarda y los inmortaliza en el recuerdo para siempre. En cambio, la vida sí que nos los roba en muchas ocasiones, y de manera definitiva”, François Mauriac.

“Del que ha fallecido, debemos atesorar su memoria, de manera más presente que una persona que vive”, Antoine de Saint-Exupery.

“Las personas olvidarán lo que expresaste, lo que inventaste, pero jamás olvidará lo que les ayudaste a apreciar”, Maya Angelou.

“Ver la muerte como el final de la vida es como ver el horizonte como el final del océano”, David Searls.

“El día que tememos como nuestro último día, no es más que el nacimiento de la eternidad” - Séneca.

“El miedo a la muerte se deriva del miedo a la vida. Un hombre que vive plenamente está preparado para morir en cualquier momento” - Mark Twain.

“El día de tu muerte sucederá que lo que tú posees en este mundo pasará a manos de otra persona. Pero lo que tú eres será tuyo para siempre” - Henry Van Dyke.

Imágenes para enviar por el Día de Todos los Santos

Si junto a las frases que te hemos propuesto quieres enviar una imagen para felicitar el Día de Todos los Santos, te dejamos estas para que selecciones la mejor:

Frases por el Día de Todos los Santos: imágenes y mensajes para dedicar el 1 de noviembre (Foto: Freepik).

Por qué el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos

La celebración del Día de Todos los Santos tiene sus raíces en la iniciativa del Papa Gregorio III durante su liderazgo en la Iglesia Católica entre 731 y 741. Él consagró una capilla en la Basílica de San Pedro en honor a todos los Santos, una práctica que se mantuvo en los años posteriores.

La elección del 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos se vincula con la intención de la Iglesia Católica de superponer una festividad cristiana a la celebración pagana del “Samhain” o Año Nuevo Celta, actualmente conocido como Halloween o Noche de Brujas, que tiene lugar la noche del 31 de octubre. Esta estrategia buscaba gradualmente eliminar las festividades paganas del calendario, estableciendo una conmemoración cristiana en su lugar.

Cuál es el origen y significado del Día de Todos los Santos

La celebración del Día de Todos los Santos se remonta al siglo XI, cuando el abad de Cluny promovió esta fecha para recordar a Los Maccabeos. Desde ahí fue aceptada por la iglesia romana y se exhibían las reliquias y tesoros para que los creyentes les realizaran oraciones y evitar su entrada al infierno.

Oración del Día de Todos los Santos

“Dios, Señor Mío, no tengo ni idea de a dónde voy. No veo el camino delante de mí, no puedo saber con certeza dónde acabará. Tampoco me conozco realmente, y el hecho de pensar que estoy siguiendo tu voluntad, no significa que en realidad lo esté haciendo. Pero creo que el deseo de agradarte, de hecho te agrada. Y espero tener ese deseo en todo lo que haga. Espero que nunca haga algo apartado de ese deseo. Y sé que si hago esto me llevarás por el camino correcto, aunque yo no me dé cuenta de ello. Por lo tanto, confiaré en tu siempre aunque parezca estar perdido a la sombra de la muerte. No tendré temor porque estás siempre conmigo, y nunca dejarás que enfrente solo a mis peligros, Amén”.

Cuándo se celebra el Día de Muertos en México

El Día de Muertos, una de las festividades más importantes del país, tiene su origen hace más de 500 años, en la unión de tradiciones de la cultura prehispánica con la católica. En México se celebra el 1 y 2 de noviembre, pero algunas familias comienzan desde el 28 de octubre para recordar a animales, bebés, niños, enfermos, personas que fallecieron en un accidente, suicidio y mucho más. Cada uno tiene un día y hora determinada. La fecha central es toda una tradición con rezos, comida, música y los infaltables altares.