Ya sabemos que es divertido andar en moto , pero es mucho mejor cuando tienes la oportunidad de salirte de la pista y aventurarte. La conducción off road requiere de técnicas específicas que permiten afrontar con seguridad diversos obstáculos como vadeos de ríos, zonas pedregosas, trochas, etc.

Utilizar una moto todoterreno recorriendo un terreno afirmado o abriéndote paso en tu propio camino puede resultar una experiencia inigualable. Sin embargo, la precaución y educación es parte importante del off road para lograr disfrutar a plenitud una jornada en motocicleta. Así es que toma nota a los siguientes tips.

Fuera de ruta: Para disfrutar plenamente del off road es necesario estar preparado para el duro terreno y conocer algunas técnicas que ayuden a superarlo.

La máquina: Antes de salir a la pista, además de estudiar el terreno, debemos ajustar la suspensión, si es que nuestra moto lo permite, y bajar la presión del neumático para mejorar la tracción. Lógicamente, utiliza una todoterreno, vehículo creado para este propósito (off road).

La postura y la posición: Si decides ir sentado, recuerda que la masa corporal del piloto se acerca a la altura de la moto y el centro de gravedad baja, lo que favorece en los giros y curvas. Si decides ir parado, recuerda poner el medio de la bota sobre el apoyapié. Así harás que los tobillos ayuden a las rodillas con el peso del cuerpo.

La técnica: El conductor debe ayudar a la moto a realizar la maniobra o corregir cualquier desequilibrio. Para ello hay que acomodar la postura rápidamente dependiendo de si se va sobre la grava, arena o talco. El movimiento de cadera es muy útil para corregir cualquier desvío en la práctica del off road.

Subidas y bajadas: Nunca se debe afrontar una subida desde cero, lo ideal es tomar impulso y alcanzar una velocidad que nos permita aprovechar este movimiento. Para el descenso debes tener en cuenta dos puntos: controlar la velocidad y no perder la alineación de la moto.

Estado físico: Manejar en off road, además de mucha potencia técnica, requiere reflejos, rapidez y mucha resistencia. Si no tenemos un buen estado físico, podemos tener toda la técnica del mundo y una moto perfecta, pero no vamos a poder enfrentar la dureza del terreno por mucho.