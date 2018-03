Rimac C Two: el monstruo de 1.914 HP presentado en Ginebra | FOTOS

Después de lanzar su Concept One en el Salón de Ginebra 2016 (1.088 HP), junto a la versión deportiva Concept S (1.384 HP), el fabricante croata Rimac volvió al salón más importante del mundo con otro vehículo eléctrico capaz de vencer a los otros dos: el C Two.

El nuevo Rimac C Two posee cuatro motores eléctricos que generan 1.408 kW o 1.914 HP, así como un torque de 234,6 Kg.m. Esta fuerza es dirigida a hacia las cuatro ruedas, mientras que su almacenamiento se lo debe a 6.960 celdas de poder a base de litio.

Esta fuerza es distribuida por dos cajas de transmisión: una para el eje delantero y otra para el posterior. Mientras la primera es de una sola velocidad, la de atrás posee dos marchas independientes.

Gracias a esto, el Rimac C Two tiene cifras impresionantes: de 0 a 100 km/h en 1,85 segundos, una velocidad máxima de 412 km y una autonomía de 648,5 km.

Por dentro, este súper deportivo tiene un cómodo interior, con tres pantallas TFT para mostrar su información y sistema de entretenimiento, además de la imagen de sus ocho cámaras. Sus baterías de 120 kWh pueden recargarse al 80% en solo 30 minutos, cuando se usa el sistema de carga rápida. Además, sus frenos cerámicos Brembo recargan energía al desacelerar.