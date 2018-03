Salón de Ginebra: Con ustedes el peor blooper del evento automotriz.

El Salón de Ginebra es la meca de la industria automotriz y por ende en este se presentan los modelos más importantes y exclusivos del mundo. Tal es el caso del DB Speedback Silverstone Edition, un auto de solo 10 unidades y a un precio de 620 mil libras esterlinas, pero que sin embargo tiene la chapa de haber cometido el peor blooper del evento.



Y es que ha primera vista nadie podría decir cual fue el error, claro y es que a un carro tan impresionante es difícil encontrarle fallas. Pero basta con verlo de cerca y con detenimiento para hallarlo.



¿Lo encontraron? Seguro que no, bueno el detalle está en el interior. Tal como se ve en la imagen debajo de estas líneas.



Bueno para los que no lo vieron, el DB Speedback Silverstone Edition tiene una chapa donde se lee "Handcrafted by David Brown Automotive in Great Brtitian", en español "Hecho a mano por Automotriz David Brown en Gran Bretaña". El problema es que Gran Bretaña en inglés se escribe Great Britain y no Great Britian como dicta la placa.



Claro un error de ortografía lo comete cualquiera, pero no es aceptable en un auto hecho a mano y por el que el dueño pagará tal fortuna.



Así que ya saben, cada cosa que escriban revísenlo dos veces, que en estas épocas de whatsapp y cada vez menos libros no nos olvidemos de lo importante que es la ortografía, sino preguntenle al encargado de este auto, seguramente hoy en día ya está buscando un nuevo trabajo.