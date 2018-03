Salón de Ginebra: el vehículo que combina a un auto con un dron

El mundo automotriz sigue avanzando. Una muestra de esto se viene exhibiendo en el Salón de Ginebra y está a cargo de nada menos que Audi, Airbus y los expertos en diseño de Italdesign. Se trata del Pop.Up Next, una especia de eslabón perdido entre un dron y un auto, que permite avanzar por el aire en situaciones de mucho tráfico.



El sistema en el que se ha creado el Pop.Up Next consta de tres capas. La primera es una plataforma de Inteligencia Artificial que mediante la experiencia del conductor encuentra las mejores rutas para un viaje más rápido y sin interrupciones.



La segunda capa es el habitáculo en sí. Se trata de una cápsula donde viajan dos pasajeros y consta con una enorme pantalla de 49 pulgadas. Esta cuenta con dos módulos independientes, uno que le permite ir por tierra y otro –que se asemeja a un dron - con el cual el vehículo vuela.



La tercera se trata del interfaz que dialoga con los usuarios en un mundo virtual. El Pop.Up Next busca combinar la movilidad y funcionalidad de un pequeño auto con la libertad de un vehículo aéreo capaz de despegar de forma vertical u horizontal.



“Italdesign es una incubadora de tecnologías innovadoras y de prototipos radicales. Pop.Up.Next es una visión ambiciosa de cómo podría cambiar de forma permanente nuestra vida urbana en el futuro”, indicó Bernd Marters, presidente de Italdesing y encargado de suministros de Audi.