Existen algunos artículos que, por el hecho de haber pertenecido a algún famoso, alcanzan un sorprendente valor de reventa. Eso es lo que ocurrió con un Mercedes-Benz 280SEL de 1971 que ha salido al mercado y cuyo precio alcanza los US$ 140 mil. ¿El motivo? Este auto le perteneció a Elvis Presley , ‘El Rey del Rock’.



Daniel Scmitt & Co, especialistas en la venta de autos clásicos de lujo, son quienes han colgado el anuncio en internet. En un principio pedían nada más y nada menos que US$ 200 mil por el Mercedes-Benz , cifra irrisoria si lo comparamos con los US$ 8.764 que pagó Elvis Presley hace casi medio siglo.

A pesar del elevado monto, hay que tener en cuenta que este Mercedes-Benz está prácticamente impecable. Su carrocería ha sido pintada de un color Alpha Crystal Blue Metallic, cromo pulido, llantas nuevas con detalles, tapiz de cuero y detalles en madera. Solo se crearon 8000 unidades de su versión ‘L’ y esa es la que eligió Elvis Presley.

El Mercedes-Benz 280SEL lleva un motor 2.9 L de seis cilindros que produce 158 HP. En 47 años de historia este sedán ha recorrido poco más de 128 mil km e incluye algunos extras como aire acondicionado, radio y ventanillas eléctricas. Todo un lujo para la época que fue pedido expreso de Elvis Presley.