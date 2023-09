Argentina y Ecuador rompen fuegos en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires por la fecha 1 de las Eliminatorias Sudamericanas de la Conmebol con miras a la Copa del Mundo de la FIFA 2026. El partido se podrá ver en los Estados Unidos desde las 8:00 p. m. ET (5:00 p. m. PT) con transmisión de los canales de Telemundo y TUDN y el streaming ViX Plus en los estados de California, Florida, Nueva York, entre otros.

La Albiceleste, vigente campeona del Mundial de Qatar 2022, hará su primera defensa oficial del título y otra vez de la mano del entrenador de Lionel Scaloni que ha vuelto a convocar a figuras experimentadas de la talla de Leo Messi, Julián Álvarez, Ángel Di María y el Dibu Martínez. Una de la sorpresas ha sido la de Alejandro Garnacho (Manchester United) y Lucas Beltrán (Fiorentina). Paulo Dybala y Giovani Lo Celso no fueron considerados por estar lesionados.

Ecuador, por su parte, espera dar el batacazo en Buenos Aires y tiene materia prima para poder hacerlo. Jugadores como Enner Valencia, Gonzalo Plata, Moisés Caicedo y Pervis Estupiñán son nombres que pueden malograrle el debut a Argentina en el arranque de las clasificatorias.

Cuándo juegan y cómo ver partido Argentina vs. Ecuador desde USA

PARTIDO Argentina vs. Ecuador EN VIVO FECHA Jueves 7 de septiembre de 2023 LUGAR / ESTADIO Estadio Más Monumental de Buenos Aires, Argentina TORNEO Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026 CANAL Telemundo Deportes y TUDN USA STREAMING ViX Plus HORARIO DE USA 8:00 p. m. ET | 7:00 p. m. CT | 6:00 p. m. MT | 5:00 p. m. PT





Horario del Argentina vs. Ecuador en Estados Unidos (ET, PT, CT y MT)

Sigue los diferentes husos horarios ET, PT, CT y MT de las ciudades de Estados Unidos para que el público latino pueda ver el partido entre Argentina y Ecuador.

Horario Ciudades de Estados Unidos Streaming 9:00 p. m. AT (UTC-4) Islas Vírgenes de EEUU y Puerto Rico (San Juan) Canal: TUDN USA y Telemundo Deportes; Streaming: ViX+ 8:00 p. m. ET (UTC-5) Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. Canal: TUDN USA y Telemundo Deportes; Streaming: ViX+ 7:00 p. m. CT (UTC-6) Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. Canal: TUDN USA y Telemundo Deportes; Streaming: ViX+ 6:00 p. m. MT (UTC-7) Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. Canal: TUDN USA y Telemundo Deportes; Streaming: ViX+ 5:00 p. m. PT (UTC-8) Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California. Canal: TUDN USA y Telemundo Deportes; Streaming: ViX+





A qué hora juegan y dónde ver Argentina vs. Ecuador desde Florida

A partir de las 8:00 p. m. ET , los latinos del estado de Florida podrán ver el partido Argentina vs. Ecuador en vivo, online y en directo por los canales de Telemundo Deportes y TUDN USA y la plataforma streaming ViX Plus desde las ciudades de Fort Lauderdale, Tallahassee, Cape Coral, Port Saint Lucie, Jacksonville, Miami, Tampa, St. Petersburg, Orlando, Tallahassee y Pompano Beach.

A qué hora juegan y dónde ver Argentina vs. Ecuador desde Nueva York

A partir de las 8:00 p. m. ET , los latinos del estado de Nueva York podrán ver el partido Argentina vs. Ecuador en vivo, online y en directo por el canales de Telemundo Deportes y TUDN USA y la plataforma streaming ViX Plus desde las ciudades de Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island.

A qué hora juegan y dónde ver Argentina vs. Ecuador desde Texas

Desde las 7:00 p. m. CT , los latinos del estado de Texas podrán ver el partido Argentina vs. Ecuador en vivo, online y en directo por el canales de Telemundo Deportes y TUDN USA y la plataforma streaming ViX Plus desde las ciudades de Houston, San Antonio, Dallas, Austin, Fort Worth, El Paso, Arlington, Corpus Christi, Plano y Lubbock.

A qué hora juegan y dónde ver Argentina vs. Ecuador desde Arizona

A partir de las 6:00 p. m. MT , los latinos del estado de Arizona podrán ver el partido Argentina vs. Ecuador en vivo, online y en directo por el canales de Telemundo Deportes y TUDN USA y la plataforma streaming ViX Plus desde las ciudades de Phoenix, Tucson, Mesa, Chandler, Glendale, Scottsdale, Gilbet, Tempe, Peoria, Surprise.

A qué hora juegan y dónde ver Argentina vs. Ecuador desde California

A partir de las 5:00 p. m. PT , los latinos del estado de California podrán ver el partido Argentina vs. Ecuador en vivo, online y en directo por el canales de Telemundo Deportes y TUDN USA y la plataforma streaming ViX Plus desde las ciudades de Los Ángeles, San Diego, San Francisco, San José Fresno, Long Beach, Sacramento, Oakland, Santa Ana y Anaheim.

A qué hora juegan y dónde ver Argentina vs. Ecuador desde Washington DC

A partir de las 5:00 p. m. PT , los latinos del estado de Washington podrán ver el partido Argentina vs. Ecuador en vivo, online y en directo por el canales de Telemundo Deportes y TUDN USA y la plataforma streaming ViX Plus desde las ciudades de Seattle, Bellevue, Spokane, Tacoma, Redmond, Aberdeen y Olympia.

Horarios en México y Centroamérica para ver el Argentina vs. Ecuador

Puerto Rico: 20:00 horas

República Dominicana: 20:00 horas

Canadá: 20:00 horas

Panamá: 21:00 horas

México: 18:00 horas

Costa Rica: 18:00 horas

Honduras: 18:00 horas

Guatemala: 18:00 horas

El Salvador: 18:00 horas

Nicaragua: 18:00 horas

Preguntas frecuentes del Argentina vs. Ecuador

¿Cuándo ver Argentina vs. Ecuador? Jueves 7 de septiembre de 2023..

Jueves 7 de septiembre de 2023.. ¿A qué hora juegan Argentina vs. Ecuador? El partido empieza desde las 8:00 p. m. ET | 7:00 p. m. CT | 6:00 p. m. MT | 5:00 p. m. PT.

El partido empieza desde las 8:00 p. m. ET | 7:00 p. m. CT | 6:00 p. m. MT | 5:00 p. m. PT. ¿Por dónde ver Argentina vs. Ecuador? El juego se podrá ver por los canales de Telemundo y TUDN USA; mientras que ViX Plus lo pasará vía live streaming

Argentina vs. Ecuador juegan por la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 en el estadio Monumental.

