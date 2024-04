¡Se viene una nueva batalla en la MLB! Los Chicago Cubs se enfrentan hoy a los Miami Marlins en el primer juego de una serie de cuatro partidos que promete emociones de principio a fin para los aficionados del béisbol. Si vives en Florida y quieres saber cómo y dónde ver el enfrentamiento que se disputará en el Wrigley Field en la casa de los Cachorros, presta mucha atención a esta completa guía.

The Little Bears, con un récord de 11 victorias y 7 derrotas, llegan con la moral alta y buscando seguir escalando posiciones. Michael Busch será la clave para mantener la ofensiva encendida. Por otro lado, The Fish, con apenas 4 victorias y 15 derrotas, necesitan un cambio de rumbo urgente. Bryan De La Cruz tendrá la responsabilidad de liderar el ataque y buscar la primera victoria de la serie.

¿Podrán los Cubs seguir su racha ganadora o los Marlins sorprenderán con una victoria inesperada? No te pierdas este emocionante encuentro y vive la pasión del denominado deporte del diamante en vivo y en directo por Depor.

Cubs vs. Marlins: información del juego 1

Fecha: Jueves 18 de abril de 2024 a las 7:40 PM ET / 6:40 PM CT / 5:40 PM MT / 4:40 PM PT

Jueves 18 de abril de 2024 a las 7:40 PM ET / 6:40 PM CT / 5:40 PM MT / 4:40 PM PT Lugar: Wrigley Field en Chicago, Illinois

Wrigley Field en Chicago, Illinois TV / Online: Ver en Marquee Sports Network / Bally Sports Florida

¿Cómo ver Cubs vs Marlins en vivo - Juego 1 desde Florida?

Si quieres ver el juego 1 entre Chicago Cubs y Miami Marlins y el resto de partidos de la temporada regular de la Major League Baseball (MLB) desde cualquier dispositivo, fubo es tu mejor ya que tendrás acceso a la señal en vivo de MLB.tv, MLB Network, ABC, CBS, Fox, NBC, ESPN y más de 200 canales.

¿Cómo ver Cubs vs Marlins en vivo - Juego 1 por TV?

Si no quieres perderte ningún minuto de la acción del juego 1 entre Chicago Cubs y Miami Marlins, MLB.TV transmite todos los partidos de la Major League Baseball (MLB) y si vives en la misma ciudad a la que pertenece tu equipo favorito, las televisoras locales pasan el enfrentamiento. A partir de 2024, Apple TV y ESPN serán las señales encargadas de transmitir algunos juegos a nivel nacional.

¿Cómo ver Cubs vs Marlins en vivo - Juego 1 por streaming online?

Si vives fuera de Chicago, Florida o en el extranjero, MLB.TV y Star+ es tu mejor opción para disfrutar tanto del juego 1 entre Chicago Cubs y Miami Marlins como de los partidos de la temporada regular de la Major League Baseball (MLB).

¿Cómo escuchar por radio Cubs vs Marlins en vivo - Juego 1 por radio?

Si no tienes la oportunidad de ver tanto por TV o streaming el juego 1 entre Chicago Cubs y Miami Marlins, puedes sintonizar tanto las siguientes radios en Florida y Chicago para disfrutar de toda la acción:

ESTACIÓN DE RADIO EMISORA 670 The Score WSCR FOX Sports 940AM (WINZ) FOX940AM WAQI 710 WAQI WRTO 1200 WRTO

Resultados recientes de los partidos Chicago Cubs vs Miami Marlins

07/05/2023 - Miami Marlins vs Chicago Cubs (5-4) en Wrigley Field (Chicago)

06/05/2023 - Miami Marlins vs Chicago Cubs (2-4)

05/05/2023 - Miami Marlins vs Chicago Cubs (1-4)

30/04/2023 - Chicago Cubs vs Miami Marlins (3-4) en loanDepot Park (Miami)

29/04/2023 - Chicago Cubs at Miami Marlins (6-7)

28/04/2023 - Chicago Cubs at Miami Marlins (2-3)