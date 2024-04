¡Atención, aficionados al béisbol! Debido al aguacero en Chicago el pasado jueves, los Cubs decidieron posponer el partido inaugural de la serie de cuatro enfrentamientos contra los Miami Marlins para el sábado 20 de abril y habrá una jornada doble. El tercer duelo programado para esa fecha empezará a la 2:20 p.m. ET, seguido por el partido de recuperación a las 7:40 p.m. ET. Un dato a recordar es que tu entrada para el partido del jueves es válida para el choque pendiente, ¡así que no necesitas cambiarla! Para los que viven en Florida, aquí te compartimos la guía para saber cómo y dónde verlo.

Cubs vs. Marlins: información del juego 3

Fecha: Sábado 20 de abril de 2024 a las 3:20 PM ET / 2:20 PM CT / 1:20 PM MT / 12:20 PM PT

Sábado 20 de abril de 2024 a las 3:20 PM ET / 2:20 PM CT / 1:20 PM MT / 12:20 PM PT Lugar: Wrigley Field en Chicago, Illinois

Wrigley Field en Chicago, Illinois TV / Online: Ver en Marquee Sports Network / Bally Sports Florida

* El partido de recuperación correspondiente al juego 1 se disputará inmediatamente al término del tercer enfrentamiento a las 7:40 p.m. ET / 6:40 PM CT / 5:40 PM MT / 4:40 PM PT.

¿Cómo ver Cubs vs Marlins en vivo - Juego 3 desde Florida?

Si quieres ver el juego 3 entre Chicago Cubs y Miami Marlins y el resto de partidos de la temporada regular de la Major League Baseball (MLB) desde cualquier dispositivo, fubo es tu mejor ya que tendrás acceso a la señal en vivo de MLB.tv, MLB Network, ABC, CBS, Fox, NBC, ESPN y más de 200 canales.

¿Cómo ver Cubs vs Marlins en vivo - Juego 3 por TV?

Si no quieres perderte ningún minuto de la acción del juego 3 entre Chicago Cubs y Miami Marlins, MLB.TV transmite todos los partidos de la Major League Baseball (MLB) y si vives en la misma ciudad a la que pertenece tu equipo favorito, las televisoras locales pasan el enfrentamiento. A partir de 2024, Apple TV y ESPN serán las señales encargadas de transmitir algunos juegos a nivel nacional.

¿Cómo ver Cubs vs Marlins en vivo - Juego 3 por streaming online?

Si vives fuera de Chicago, Florida o en el extranjero, MLB.TV y Star+ es tu mejor opción para disfrutar tanto del juego 3 entre Chicago Cubs y Miami Marlins como de los partidos de la temporada regular de la Major League Baseball (MLB).

¿Cómo escuchar por radio Cubs vs Marlins en vivo - Juego 3 por radio?

Si no tienes la oportunidad de ver tanto por TV o streaming el juego 3 entre Chicago Cubs y Miami Marlins, puedes sintonizar tanto las siguientes radios en Florida y Chicago para disfrutar de toda la acción:

ESTACIÓN DE RADIO EMISORA 670 The Score WSCR FOX Sports 940AM (WINZ) FOX940AM WAQI 710 WAQI WRTO 1200 WRTO

Resultados recientes de los partidos Chicago Cubs vs Miami Marlins

07/05/2023 - Miami Marlins vs Chicago Cubs (5-4) en Wrigley Field (Chicago)

06/05/2023 - Miami Marlins vs Chicago Cubs (2-4)

05/05/2023 - Miami Marlins vs Chicago Cubs (1-4)

30/04/2023 - Chicago Cubs vs Miami Marlins (3-4) en loanDepot Park (Miami)

29/04/2023 - Chicago Cubs at Miami Marlins (6-7)

28/04/2023 - Chicago Cubs at Miami Marlins (2-3)