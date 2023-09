¿Dónde y cómo ver Colombia vs Venezuela en vivo desde USA? Este jueves 7 de septiembre desde las 7:00 p. m. ET (4:00 p. m. PT) en el desde el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, se juega la primera fecha de las Clasificatorias para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los dirigidos por Néstor Lorenzo estarán ansiosos por reivindicarse de las últimas eliminatorias donde no lograron la clasificación directa y escribirán una nueva historia sumando tres puntos en casa frente a la Vinotinto. Conoce los canales de televisión que transmitirán el juego, los link streaming y señal PPV para seguir las últimas incidencias.

A pesar de que el calendario, orden de partidos y localías se mantendrán, respecto de la pasada fase clasificatoria de Sudamericanas, otras modificaciones se vienen para la competencia de selecciones y los hinchas colombianos también encontrarán una novedad importante para seguir a ‘la Tricolor’. De esta forma, para todos los colombianos y venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos, podrán ver el partido vía Fanatiz en vivo.

¿Dónde ver, Colombia vs Venezuela en vivo desde USA?

Conoce los horarios, canales TV y link streaming para seguir el partido Colombia vs Venezuela en vivo desde los Estados Unidos. Tomar en cuenta que detallamos los husos horarios por cada región para estar al tanto de las incidencias de las Clasificatorias para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Horario Ciudades de Estados Unidos Streaming 8:00 p. m. AT (UTC-4) Islas Vírgenes de EEUU y Puerto Rico (San Juan) Fanatiz 7:00 p. m. ET (UTC-5) Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. Fanatiz 6:00 p. m. CT (UTC-6) Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. Fanatiz 5:00 p. m. MT (UTC-7) Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. Fanatiz 4:00 p. m. PT (UTC-8) Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California. Fanatiz

¿Cómo ver, Colombia vs Ecuador en vivo online vía Fanatiz?

El servicio de streaming Fanatiz se ha hecho con los derechos de retransmisión de siete de los diez partidos de clasificación para el Mundial de la Conmebol. Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, estos son los primeros partidos del largo camino hacia la clasificación para los países sudamericanos.

Fanatiz está poniendo a disposición los tan esperados juegos mediante pago por evento a $29,99 por cada partido, un paquete de dos juegos por equipo nacional por $49,99 o un paquete de todos los juegos disponibles por $99,99.

El paquete PPV para cada partido incluye la opción de ver el partido con comentarios en inglés o español o solo sonido del estadio. El paquete PPV también viene con acceso VOD (video a pedido) durante siete días al partido, para que los fanáticos puedan verlo nuevamente cuando les convenga.

¿Cómo formarán Colombia y Venezuela para el partido en Barranquilla?

Néstor Lorenzo juega con un 4-3-3. El fuerte del equipo colombiano es el ataque y el arma principal es Luis Díaz, quien juega por la banda izquierda. Por allí podría estar el espacio necesario para Colombia con el apoyo de Johan Mojica. No obstante, es clave el trabajo de Jefferson Lerma y Matheus Uribe en la zona medular.

El once de la selección de Colombia sería con Camilo Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Wilmar Barrios, Matheus Uribe, Jefferson Lerma; Jhon Jader Durán, Rafael Santos Borré, Luis Díaz.

Fernando Batista apuesta a un 4-4-2. A pesar de tener delanteros en gran momento, el Bocha no querrá resguardar su arco con el fuerte ataque de Colombia. Sobre todo por la banda de Luis Díaz, donde José Martínez y Alexander González serán clave. Josef Martínez y Salomón Rondón serán los referentes de ataque para atraer a los centrales.

El once de la selección de Venezuela sería con Joel Graterol; Alexander González, Yordan Osorio, Jhon Chancellor, Luis Mago; José Martínez, Yangel Herrera, Cristian Casserer Jr., Darwin Machís; Salomón Rondón, Josef Martínez.