Los Globos de Oro serán el primer evento en premiar a los mejores de la industria del entretenimiento en el mundo del cine y la televisión de Hollywood del presente 2014. La ceremonia que reunirá a los mejores actores del momento se celebrará este domingo 7 de enero en el hotel Beverly Hilton de la ciudad de Los Ángeles, California. A continuación, te contamos los detalles del magnífico evento con información horarios, los canales de transmisión, los favoritos y las posibles sorpresas durante las 26 nominaciones confirmadas.

¿Qué películas son favoritas para ganar en los Globos de Oro 2024?

“Barbie” y “Oppenheimer”, fenómenos durante la taquilla internacional del 2023, se perfilen como las cintas favoritas a arrasar con las estatuillas de la velada por sus 9 y 8 nominaciones respectivamente. No obstante, los films de “Killer of the Flower Moon” y “Poor Things” no se quedan atrás con 7; seguidos por “Past Lives”, con 5; y, finalmente, “Anatomy of a Fall”, “Maestro” y “May December”, las tres últimas películas cuentan con 4 cada una.

¿Qué series de TV son favoritas para ganar en los Globos de Oro 2024?

Entre las series de televisión tenemos a “Succession” de HBO Max encabezan la lista con 9 nominaciones. Los siguientes en dar pelea en los Globos de Oro 2024 son “The Bear” (FX) y Only Murders in the Building (Hulu) con 5. Para sorpresa de muchos, esta vez “The Crown” (Netflix) solo participará en los premios de 4 categorías; mientras que “Beef” (Netflix), “Fargo” (FX), “Daisy Jones & The Six” (Prime Video), “Fargo”, “The Last of Us” (HBO Max) y “Ted Lasso” (Apple TV+) se anotan en la gala con 3 nominaciones.

¿Dónde ver premios Globos de Oro EN VIVO y EN DIRECTO por TV y streaming?

La gala de los Globos de Oro 2024 se podrán ver en los Estados Unidos desde las 8 pm ET (7 pm CT, 6 pm MT y 5 pm PT) por la cadena ABC y el servicio streaming de Paramount+. En los países de Latinoamérica, se verá en las pantallas de TNT y HBO Max. Por otro lado, Movistar Eventos se encargará de transmitir los premios en España.

EVENTO GLOBOS DE ORO 2024 LUGAR Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, California (Estados Unidos) HORARIO 8 pm ET, 7 pm CT, 6 pm MT y 5 pm PT en Estados Unidos; 19:00 en México TELEVISIÓN ABC y Paramount+ (USA); TNT y HBO Max (LAT); Movistar Eventos (ESP)

Horarios en Latinoamérica y España

México – 19:00 horas

Costa Rica – 19:00 horas

– 19:00 horas Guatemala – 19:00 horas

– 19:00 horas El Salvador – 19:00 horas

– 19:00 horas Nicaragua – 19:00 horas

– 19:00 horas Perú – 20:00 horas

– 20:00 horas Colombia – 20:00 horas

– 20:00 horas Ecuador – 20:00 horas

– 20:00 horas Panamá – 20:00 horas

– 20:00 horas Venezuela – 21:00 horas

– 21:00 horas Puerto Rico – 21:00 horas

– 21:00 horas Bolivia – 21:00 horas

– 21:00 horas Canadá – 21:00 horas

– 21:00 horas Argentina – 22:00 horas

– 22:00 horas Chile – 22:00 horas

– 22:00 horas Brasil – 22:00 horas

– 22:00 horas Uruguay – 22:00 horas

– 22:00 horas Paraguay – 22:00 horas

Lista de nominados a los Globos de Oro 2024

Repara la lista de nominaciones de la gala de los Globos de Oro 2024 donde se destacan las categorías de Mejor película dramática, Mejor serie de televisión, Mejor comedia musical, entre otros.

Mejor película dramática

Anatomie d’une chute Killers of the flower moon

Maestro

Oppenheimer

Past lives

The Zone of interest

Mejor serie de televisión dramática

1923

The Crown

The Diplomat

The Last of Us

The Morning Show

Succession

Película de comedia o musical

Air

Barbie

American Fiction

May December

Poor Things

Logro cinematográfico de taquilla

Barbie

Guardians of the Galaxy, vol. 3

John Wick: Chapter 4

Mission: Impossible

Taylor Swift: The eras tour

The Super Mario Bros. Movie

Mejor película de habla no inglesa

Anatomie d’une chute

Kuolleet lehdet

Io Capitano

Past lives

La sociedad de la nieve

The Zone of interest

Mejor actriz, drama

Annette Benning, Nyad

Cailee Spaeny, Priscilla

Carey Mulligan, Maestro

Greta Lee, Past Lives

Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon

Sandra Hülller, Anatomía de una caída

Mejor actor drama

Andrew Scott, All of us strangers

Barry Keoghan, Saltburn

Bradley Cooper, Maestro

Cilian Murphy, Oppenheimer

Colman Domingo, Rustin

Leonardo DiCaprio, Killers of the Flower Moon

Mejor actriz, comedia o musical

Alma Pöysti, Hojas muertas

Emma Stone, Poor Things

Fantasia Barrino, El Color Púrpura (2023)

Jennifer Lawrence, No Hard Feelings

Margot Robbie, Barbie

Natalie Portman, May December

Mejor actor, comedia o musical

Jeffrey Wright, American Fiction

Joaquin Phoenix, Beau is Afraid

Matt Damon, Air

Nicolas Cage, Dream Scenario

Paul Giamatti, The Holdovers

Thimothée Chalamet, Wonka

Mejor serie - Drama

1923

The Crown

La diplomática

The Last of Us

The Morning Show

Succession

Mejor serie - Comedia

Colegio Abbott

Barry

The Bear

Jury Duty

Solo asesinatos en el edificio

Ted Lasso

Mejor miniserie

La luz que no puedes ver

Bronca

Todos quieren a Daisy Jones

Fargo

Compañeros de ruta

Cocina con química

Mejor serie de televisión, musical o comedia

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Jury Duty

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Con la entrega de los Globos de Oro 2024 arranca oficialmente la temporada de premios.