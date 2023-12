Desde el estadio King Abdullah Sports City, Man City vs. Fluminense en vivo por la final del Mundial de Clubes 2023 . Europa y Sudamérica, dos grandes potencias futbolísticas tanto a nivel de clubes como selecciones, se enfrentarán este viernes 22 de diciembre y será transmitido por tanto por TV como por streaming vía FIFA+.

ÂżCĂłmo llega El Man City a la final del Mundial de Clubes 2023?

Urawa Red 0 – 3 Manchester City | Mundial de Clubes.

Manchester City 2 – 2 Crystal Palace | Premier League.

Crvena Zvezda 2 – 3 Manchester City | Champions League.

Luton Town 1 – 2 Manchester City | Premier League.

Aston Villa 1 – 0 Manchester City | Premier League.

ÂżCĂłmo llega el Fluminense a la final del Mundial de Clubes 2023?

Fluminense 2 – 0 Al Ahly FC | Mundial de Clubes.

Fluminense 2 – 3 Gremio | Liga brasileña.

Palmeiras 1 – 0 Fluminense | Liga brasileña.

Santos 0 – 3 Fluminense | Liga brasileña.

Fluminense 2 – 1 Coritiba | Liga brasileña.

¿Cuándo y a qué hora juegan Man City vs. Fluminense por la final del Mundial de Clubes?

El partido entre Man City vs. Fluminense por la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA se jugará este viernes 22 de diciembre a partir de las 21:00 horas de Arabia Saudita (1 pm ET | 12 pm CT | 11 am MT | 10 am PT) desde el King Abdullah Sports City, estadio multiusos localizado en la ciudad de Yeda, Arabia Saudita.

PARTIDO Man City vs. Fluminense (Final Mundial de Clubes 2023) HORARIO 1 pm ET | 12 pm CT | 11 am MT | 10 am PT (Estados Unidos) CANAL DE TV FIFA+ (USA) y DirecTV Sports (Sudamérica) ESTADIO King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita CÓMO VERLO ONLINE Además de FIFA Plus, sigue también el minuto a minuto en Gestión Mix

ÂżDĂłnde ver Man vs. Fluminense en vivo por TV y streaming?

El el partido Man City vs. Fluminense en vivo se podrá seguir a través de la app oficial FIFA+ (FIFA Plus). Además, en Sudamerica también estará disponible por la señal de DirecTV Sports.

Link, para ver Man vs. Fluminense en vivo por FIFA Plus

¿A qué hora es la final Man City vs. Fluminense?

Te compartimos los horarios para seguir el duelo entre Manchester City y Fluminense por la final del Mundial de Clubes:

Estados Unidos - 13:00 horas ET / 12:00 horas CT / 11:00 horas MT / 10:00 horas PT

España – 19:00 horas

Argentina – 15:00 horas

Chile – 15:00 horas

Uruguay – 15:00 horas

Paraguay – 15:00 horas

Brasil – 15:00 horas

Venezuela – 14:00 horas

Canadá – 14:00 horas

Puerto Rico – 14:00 horas

Bolivia – 14:00 horas

República Dominicana – 14:00 horas

Perú – 13:00 horas

Ecuador – 13:00 horas

Colombia – 13:00 horas

Panamá – 13:00 horas

México – 12:00 horas

Costa Rica – 12:00 horas

Honduras – 12:00 horas

Nicaragua – 12:00 horas

El Salvador – 12:00 horas

Guatemala – 12:00 horas

¿Cómo formarán Man City vs. Fluminense en vivo por la final del Mundial de Clubes?

Posible alineación de Manchester City: Ederson; M. Akanji, K. Walker, N. Aké, J. Stones; P. Foden Rodri, M. Kovacic, J. Grealish; B. Silva y M. Luiz.

Posible alineación de Fluminense: Fábio; S. Xavier, Nino, F. Melo, Marcelo; André, Martinelli, Ganso; J. Arias, Keno, G. Cano.