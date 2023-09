El Bayern de Múnich inicia su aventura en el Grupo A de la UEFA Champions League ante el Manchester United este 20 de septiembre a las 15 horas. ET en el estadio Allianz Arena. El partido se transmite en Estados Unidos por los servicios de streaming: Paramount+, Univision, TUDN USA, TUDN App, Univision NOW, ViX and TUDN.com.

¿Cómo ver el partido Bayern Múnich vs. Manchester United?

DATOS BAYERN MUNICH VS. MANCHESTER UNITED FECHA Miércoles, Sept. 20 HORA 3:00 p. m. ET | 2:00 p. m. CT | 1:00 p. m. MT | 12:00 p. m. PT TV CBS, TUDN USA, Univision LIVE STREAM Univision Now, TUDN App, Paramount+, ViX ESTADIO Allianz Arena Stadium, Munich (Germany)

Canal de televisión para ver Bayern de Múnich vs.Manchester United en vivio

Entérate cómo ver este partido de la UEFA Champions League 2023-24 en zonas seleccionadas de las principales regiones del mundo:

Región TV Streaming USA CBS, TUDN USA, Univision Univision Now, TUDN App, Paramount+, ViX Canada - DAZN United Kingdom, UK TNT Sports 4 Discovery+ App, Discovery+ Australia - Stan Sport India SONY TEN 3, SONY TEN 3 HD SONY LIV Hong Kong beIN Sports 5 Hong Kong beIN Sports Connect Hong Kong Malaysia - beIN Sports Connect Malaysia Singapore - beIN Sports Connect Singapore New Zealand - beIN Sports Connect New Zealand Saudi Arabia beIN Sports HD 4 beIN SPORTS CONNECT, TOD France Free, beIN Sports 3 beIN SPORTS CONNECT Germany - DAZN 2, DAZN Italy Sky Sport 255 Mediaset Infinity Spain Movistar Liga de Campeones Movistar+