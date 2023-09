Desde el Estadio del Vélodrome (Stade Vélodrome), en Marsella - Francia, Sudáfrica vs. Escocia en vivo se enfrentan en el marco de la primera fecha del Grupo B de la Copa del Mundo de Rugby 2023. Los Springboks iniciarán la defensa del título del certamen ante un duro rival como el seleccionado escocés. Junto a estas selecciones, el grupo lo completan Irlanda, Tonga y Rumania. La cita es a las a las 17:45 hora local (hora de Sudáfrica / 18:45 hora de Escocia), 9:00 p.m. ET, 02:00 a.m. PT (del 11/09) . Te compartimos la guía completa para seguir en directo el partido desde Sudáfrica, Estados Unidos (USA) y el Reino Unido (UK).

El vigente campeón mundial llega después de vencer a Nueva Zelanda de una manera contundente (35-7). Además, cuenta con una importante superioridad ante Escocia y es que el combinado sudafricano ganó 14 de sus últimos 15 partidos ante los escoceses. Su única derrota fue en 2010 y desde entonces acumula ocho triunfos consecutivos.

Pese a esta desventaja histórica, el seleccionado europeo no será un rival fácil y afrontarán esta competencia después de una tercera posición en la última edición del Seis Naciones y con algunos duelos amistosos previos, donde demostró su gran nivel competitivo. El conjunto escocés derrotó a Francia en uno de sus dos cruces, también hizo lo propio ante dos equipos en crecimiento como Italia y Georgia.

Escocia ha demostrado que sabe sacar partidos adelante. Cuatro de sus seis victorias se dieron después de ir perdiendo en el descanso, incluidas cada una de sus últimas tres victorias (contra Italia, Francia y Georgia). Por tanto, en su tercer choque ante los Springboks en la justa mundialista, buscarán un triunfo inicial que podría significar un golpe sobre la mesa en un grupo donde no parten como favoritos.

¿A qué hora empieza Sudáfrica vs Escocia por el Mundial Rugby 2023?

El partido del Mundial de Rugby 2023 de Francia que disputan Sudáfrica y Escocia este domingo 10 de septiembre inicia a las 17:45 hs (hora de Sudáfrica y Francia) en el Estadio del Vélodrome.

Desde Sudáfrica, el partido Sudáfrica vs Escocia en vivo inicia a las 17:45 horas

Desde Escocia, el partido Sudáfrica vs Escocia en vivo inicia a las 18:45 horas

Husos horarios de USA para ver a Sudáfrica vs Escocia en vivo

Hora estándar del este (ET): 11:45 p.m.

Hora estándar central (CT): 12:45 a.m. (del 11 de septiembre)

Hora estándar de la montaña (MT): 1:45 a.m. (del 11 de septiembre)

Hora estándar del Pacífico (PT): 2:45 a.m. (del 11 de septiembre)

¿Dónde ver Sudáfrica vs Escocia en vivo por el Mundial Rugby 2023 desde USA?

NBC Sports es la cadena televisiva oficial del Mundial de Rugby 2023 en USA. Para sintonizar Sudáfrica vs Escocia y el resto de los encuentros necesitarás una suscripción por cable. Aparte de eso, solo podrás ver vídeos seleccionados.

¿Dónde ver Sudáfrica vs Escocia en vivo por el Mundial Rugby 2023 desde UK?

ITV Hub te otorga acceso a todo lo que hay para ver en UK. El servicio es completamente gratuito, pero cuenta con anuncios, pero tienes la opción de suscribirte por £ 3,99 al mes; lo que te da derecho a ver la programación completa gratis en casa o mientras viajas.

¿Dónde ver Sudáfrica vs Escocia en vivo por el Mundial Rugby 2023 desde Francia?

TF1 es un servicio de transmisión en vivo y bajo demanda que brinda el mejor contenido en Francia. Es una de las emisoras oficiales de la Copa Mundial de Rugby y, por lo que parece, lo será en el futuro.

¿Cómo ver online la Copa Mundial de Rugby 2023?

Además de los canales de TV, disponibles en tu país, podrás seguir el Sudáfrica vs Escocia y el resto de los partidos del Mundial de Rugby 2023 a través de streaming, en diferentes plataformas como Fubo TV, DirecTV Stream, Sling TV, ESPN+, Hulu Live TV y Star+.

Sudáfrica vs Escocia: posibles alineaciones