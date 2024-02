Alana Lliteras y Sebas Villalobos se robaron las miradas en la segunda temporada de “Top Chef VIP”, no solo porque la influencer mexicana se convirtió en la ganadora del reality de Telemundo, sino también porque encontraron el amor durante uno de los episodios y cerraron su participación iniciando un romance.

Pese a que acostumbraban a presumir sus mejores momentos en redes sociales, las celebs de Estados Unidos sorprendieron al confirmar su ruptura días antes de que la mexicana ingrese a la cuarta temporada de “La casa de los famosos 4″.

Alana Lliteras y Sebastián Villalobos se conocieron en "Top Chef VIP 2" (Foto: Alana Lliteras / Instagram)

LA RUPTURA DE ALANA LLITERAS Y SEBASTIÁN VILLALOBOS

Aunque en redes sociales se mostraban como una pareja feliz, algo comenzaba a resquebrajarse en su relación, por lo que, en enero del 2024, y previo a su ingreso a “La casa de los famosos 4″, la influencer mexicana compartió con sus seguidores su separación luego poco más de 10 meses.

“No siempre las cosas salen como esperamos y tampoco me gusta hablar mal de las personas, entonces prefiero no tener comentarios al respecto”, indicó en conversación con Telemundo.

Del mismo modo, Lliteras destacó que evitaría referirse a los detalles de su ruptura, conservando solo los mejores momentos de los meses que duraron como pareja.

“Supongo que si esa persona en algún momento quiere salir a contar que salga de su boca, pero yo de la mía me quedo con lo bonito. Hasta ahí lo dejaré”, añadió.

Alana Lliteras y Sebastián Villalobos terminaron su historia de amor (Foto: Sebastián Villalobos / Instagram)

SEBASTIÁN VILLALOBOS LE FUE INFIEL A ALANA LLITERAS

Pese a haber indicado que no se referiría a su ruptura, la mexicana comentó un poco de su separación durante un segmento del reality de Telemundo, destacando la confirmación de los rumores de una infidelidad que acabó con su romance.

La ganadora de “Top Chef VIP 2″ indicó que su relación duró “como 10 meses, pero fueron 6 meses en persona, después vino la distancia y cuando empezó la distancia todo se fue a la…”, esto último debido a que sentía que ella puso más de su parte, algo que llegó a cansarla.

“Hubo un viaje que él tuvo, yo soy cero celosa, entonces me da igual que se vaya de viaje… Ahí empezó, porque hubo una situación muy rara en ese viaje, pero yo no soy celosa y juraba que no había pasado nada. Bebeshita (me dijo) ‘te puso los cuernos con esta’. Y sí, estaba medio sospechoso una situación con una persona, pero yo decía ‘ay, no, son amigos, todo bien’. El punto es que yo no sabía qué había pasado y hasta la fecha no podría decir si pasó o no. No voy a decir cosas que no sé, pero a partir de ahí todo fue raro”, indicó Lliteras.

El beso de Alana Lliteras y Sebas Villalobos en la final de "Top Chef Vip" (Foto: Telemundo)

De acuerdo con Lliteras, aunque lo quería mucho, sentía que ponía todo de su parte y él no, algo que no toleró más y decidió enviarle un mensaje explicándole la situación y su decisión de separarse.

“Yo estaba en carretera con mi familia porque yo había ido a un pueblito a llevar como regalos, y me acuerdo de que le escribí a una de mis amigas y le dije ‘sabes qué, ya estoy harta, lo voy a terminar’. Estaba escribiendo en notas un mensaje para terminarlo y mientras lo hacía me llega un mensaje de él”, comentó.

Fue allí que, mientras ella le escribía para encontrarse en persona y explicar sus motivos, Villalobos se adelantó y le indicó que se había visto con alguien más y que quería separarse.

“El mensaje empezaba lindo y luego ‘me vi con tal persona’. Aparte, en su pretexto me dijo ‘estuve reflexionando con la luna azul’ y tenía que perseguir sus sueños y sanar y que el universo le tenía que mandar señales y que se había visto con tal persona con la que había historia y que tiene que fluir con el universo solo y que no me podía seguir lastimando. En ese mensaje había cosas que él me había hecho en un pasado y que había perdonado, y fue un ‘ya no te puedo seguir lastimando’”, añadió.

La mexicana indicó que el mensaje ocurrió solo seis días después de verse, pues habían pasado casi un mes en Colombia, país al que la presentadora viajó para reunirse con Villalobos.

“Si yo digo todo es dejarlo muy mal. Me fue infiel. Hay otras cosas, pero no las voy a decir aquí. Hay cosas que de verdad no voy a decir”, aclaró.