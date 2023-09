José Manuel Figueroa vuelve a ser tendencia en las redes sociales. Esto a raíz de unas declaraciones de Alicia Machado respecto a la relación sentimental que mantuvieron hace varios atrás. El asunto es que, como lo han informado diversos medios internacionales, Machado dijo que vivió una mala experiencia durante su romance con el cantante. Ante ello, Ana Bárbara reaccionó ¿Qué dijo?

José Manuel Figueroa es un reconocido actor mexicano y ha destacado en el mundo de la música. Lanzó diez álbumes de estudio y ha participado en algunos programas de televisión, pero también es recordado por haber mantenido un romance con figuras como Ninel Conde, Ana Bárbara y Alicia Machado.

Precisamente, la exreina de belleza Alicia Machado hizo una gran revelación que sorprendió a todo el mundo y tiene que ver con el cantante. De acuerdo a El Universo, la modelo y presentadora de televisión sostuvo que vivió una etapa de agresión con Figueroa.

“A mí nunca en la vida me habían levantado la mano, jamás. El hombre que golpea y violenta físicamente y mentalmente a una mujer es una enfermedad (...) Yo nunca he entendido cómo este tipo no está preso. Este cuate se viene encima de mí y me empieza a dar patadas, en el suelo, con una bota de este tamaño (especificando con las manos)”, indicó Machado según El Universo.

Ana Bárbara nació en México y es una famosa cantante (Foto: Ana Bárbara / Instagram)

¿QUÉ DIJO ANA BÁRBARA SOBRE LO DICHO POR ALICIA MACHADO?

Tras lo dicho por Alicia Machado, la prensa internacional quiso saber si un caso similar se produjo con las otras parejas del cantante mexicano. Por ello, varios periodistas entrevistaron a Ana Bárbara y se le consultó si es que ella habría vivido un episodio como ese.

“Que bueno que las mujeres alcen la voz porque creo que es la única manera que poco a poco, vaya en el país de los sueños, bajando este tipo de situaciones de agresiones al género más hermoso y débil -entre comillas- que es el genero femenino”, expresó.

En otro momento, todos quedaron sorprendidos cuando dijo “a mí nomás no me hagan hablar”.

“Yo tengo mi historia, si algún día estoy preparada para contarles más les platicaré y espero que mis terapeutas me den de alta para poder hablar de mi vida y otros rogando porque eso no suceda”, anotó.

¿QUÉ DIJO JOSÉ MANUEL FIGUEROA DE LA ACUSACIÓN EN SU CONTRA?

José Manuel Figueroa se pronunció, según Univision, el pasado 8 de septiembre sobre la acusación en su contra que hizo Alicia Machado. En ese sentido, el cantante negó toda esa situación.

“Si tiene los testigos debe de denunciar, si va a ser un referente para la mujer violentada que no lo ande aprovechando o queriendo vender un reality show, que lo haga en forma bajo las leyes”, sostuvo el cantante, según Univision.

Agregó que no es justo que lo utilicen para “vender un reality” y “crear polémica”. Finalmente, Figueroa dijo estar dolido emocionalmente con todo esto.

José Manuel Figueroa es un actor y cantante mexicano con muchos fans en todo el mundo (Foto: Instagram)

DATOS PERSONALES DE ANA BÁRBARA