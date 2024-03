Los Oscars 2024 fueron clave en la carrera de Cillian Murphy. Resulta que, tras una destacada trayectoria que abarca 28 años, el artista irlandés finalmente recibió su primer Óscar, gracias a su protagónico en “Oppenheimer”. Así, durante la ceremonia que se llevó a cabo el pasado 10 de marzo del 2024, se alzó con la estatuilla de la categoría Mejor Actor Principal. De esta forma, como te puedes imaginar, el histrión fue la figura principal de un momento muy especial en el evento, al pronunciar un discurso de agradecimiento que incluía emotivas palabras dirigidas a su director Christopher Nolan. ¿Quieres saber qué dijo? Pues, presta atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que la cinta por la que fue galardonado el actor se convirtió en la más ganadora de la noche, con 7 victorias en total. Esta se centra en el físico J. Robert Oppenheimer y su papel como desarrollador de la bomba atómica, basándose en el libro “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” de Kai Bird y Martin J. Sherwin.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Oppenheimer”:

CILLIAN MURPHY GANA EL ÓSCAR COMO MEJOR ACTOR POR “OPPENHEIMER”

A los 47 años, Cillian Murphy recibió el Óscar al Mejor Actor tras la presentación de 5 anteriores ganadores de la categoría: Nicolas Cage, Matthew McConaughey, Brendan Fraser, Ben Kingsley y Forest Whitaker.

Luego de esto, el protagonista de “Oppenheimer” subió al escenario para brindar un discurso de agradecimiento en el que, obviamente, recordó al director con el que ha colaborado en 6 proyectos cinematográficos: Christopher Nolan.

“Estoy un poco abrumado. Gracias a la Academia. Chris Nolan y Emma Thomas, ha sido el viaje más salvaje, más estimulante, más creativo y satisfactorio en el que me han llevado en los últimos 20 años. Les debo más de lo que puedo decir, muchas gracias”, inició su discurso.

Además, aprovechó para agradecerle a sus compañeros de reparto por acompañarlo en esta aventura.

“Todos y cada uno de los miembros del equipo, todos y cada uno de los miembros del reparto de ‘Oppenheimer’, me han ayudado a salir adelante. A todos mis compañeros nominados, los sigo admirando, de verdad”, agregó.

EL AGRADECIMIENTO DE CILLIAN MURPHY A SU FAMILIA AL GANAR EL ÓSCAR COMO MEJOR ACTOR POR “OPPENHEIMER”

Durante el discurso, Cillian Murphy también recordó a su esposa y sus hijos, quienes lo acompañaban en esta importante ceremonia.

“Quiero darle las gracias a mi increíble equipo. Un gran saludo a Craig Bankey, Brendan Murphy, Mary Murphy, Yvonne McGuinness, mi compañera en la vida y en el arte, mis dos hijos Malachy y Aran que están sentados ahí arriba, los quiero mucho y soy un irlandés muy orgulloso de estar aquí esta noche”, manifestó.

Finalmente, la estrella reflexionó sobre el impacto de su personaje en el mundo contemporáneo e hizo un llamado a la paz.

“Hicimos una película sobre el hombre que creó la bomba atómica y. para bien o para mal. todos vivimos en el mundo de Oppenheimer, así que me gustaría dedicar esto a todos los que buscan la paz en el mundo. Gracias”, puntualizó.

CILLIAN MURPHY Y SU DISCURSO COMPLETO AL GANAR EL ÓSCAR COMO MEJOR ACTOR POR “OPPENHEIMER”