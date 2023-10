Sam Neill, conocido por su papel de Alan Grant en “Jurassic Park”, reveló hace meses que tiene cáncer a la sangre y que está teniendo una batalla contra esa enfermedad, lo cual generó bastante preocupación en sus allegados y fanáticos.

El neozelandés, con el mejor de los ánimos posibles, está haciendo frente a este mal, por más complicado que sea. Si bien explica que está en remisión desde el último año, su tratamiento parece que no está dando los frutos que quisiera y más aún porque estuvo en tratamiento de quimioterapia por tres meses y no funcionó en su organismo.

El cáncer de sangre que lo aqueja parece que puede seguir avanzando y, en medio de la incertidumbre relacionada con ello, Neill concedió una entrevista a Australian Story, en la que dio a conocer mayores detalles de su estado de salud y que es lo que se le viene a futuro.

El actor neozelandés Sam Neill habló acerca de la actualidad de su enfermedad (Foto: AFP)

UN EXTRAÑO MEDICAMENTO

Durante su relato, el actor explicó que la quimioterapia no ha funcionado con él luego de haberse sometido a este tratamiento por tres meses. Es así que su doctor le recetó un extraño medicamento que debe tomarlo quincenalmente, el cual ha hecho que no sienta los síntomas de la enfermedad, pero que no sería su salvación.

De acuerdo con las palabras del artista, este fármaco que lo toma en forma de infusión no funcionará para siempre y que, en algún momento, dejará de hacer efecto, por lo que podría estar esperando un desenlace fatal en su organismo en un futuro.

“La reacción de mi cuerpo a las infusiones es muy sombría y deprimente... pero me mantiene vivo. Cuando deje de funcionar, estoy preparado para eso (morir)”, comentó.

EL MAYOR TEMOR DE SAM NEILL

Si bien Sam Neill recalcó que no tiene miedo a la muerte y que está preparado para cuando eso ocurra, existe un temor que lo ha atormentado y que está relacionado con su carrera profesional como actor.

Y es que el propio actor reconoció que le da pánico el hecho de tener que alejarse de la actuación. “Me llena de horror”, añadió.

LA ACLARACIÓN DE SAM NEILL

Después de que haya ido publicada su entrevista y que la noticia haya rebotado a nivel mundial, el actor utilizó su cuenta de Instagram para dar detalles de lo que ha sucedido y esclarecer lo que tanto se ha comentado.

Según la descripción que él escribió en el video, se encuentra bien y está en remisión. Además, tiene en mente seguir así y continuar con lo que tanto le gusta.

“Por favor, ignore las historias en la prensa hoy. Un comentario pasajero sobre el programa de anoche ha sido sacado de contexto. Por favor, tenga la seguridad de que estoy firmemente en remisión, y que planeo seguir siendo así durante años”, escribió.