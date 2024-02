¡Cómo pasó el tiempo! Si bien, aún recordamos que hace cuatro años Emme Muñiz deleitó al público con Jennifer López en el show del medio tiempo del Super Bowl, ahora la hija de la actriz y el cantante Marc Anthony sorprendió a todos cuando apareció con un jovencito en la alfombra roja de “This Is Me… Now: A Love Story”, el filme de su madre. Aunque su presencia no debería sorprendernos, el hecho de estaban tomados de la mano, generó revuelo. ¿Cómo fue la primera cita de la adolescente?

Cabe señalar que este evento se desarrolló en el prestigioso Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, hasta donde llegaron diversas celebridades, pero quien se robó las miradas y toda la atención fue la menor de 15 años.

ASÍ FUE LA PRIMERA CITA DE EMME MUÑIZ

Si bien, Emme Muñiz siempre ha asistido a varias alfombras rojas y eventos acompañada de sus padres, en esta ocasión lo hizo sin ellos, pero sí en compañía de otro adolescente, quien le tomaba la mano.

Ni bien apareció, todas las cámaras la enfocaron, y pese a que varios le pedían que pose, la hija de JLo siguió su camino muy sonriente, sin soltar a su acompañante. Ella lucía una blusa blanca con pantalones negros, y una cartera negra; mientras que él, una camisa blanca, un saco gris y pantalón de vestir.

Durante su paso por la alfombra roja, la pareja estuvo acompañada por algunos de los organizadores. Tomando en cuenta que ella no es fan de los periodistas, solamente atinó a sonreír cuando caminaba. En tanto, el muchacho deslizó una ligera, pero tímida sonrisa.

De esta forma, Emme causó un poco de estragos en la prensa, que la llamaba por su nombre para capturar la primera cita, que se hizo pública en la presentación de “This Is Me Now: A Love Story”.

Se desconoce si el jovencito es amigo de la hija de los cantantes o es su pareja. Lo cierto es que el hecho de que hayan aparecido juntos en este evento, horas antes de San Valentín, ha hecho suponer que Emme estaría enamorada.