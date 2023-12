A poco de cumplir seis meses desde que debutó como madre, Nadia Ferreira vive días de ensueño acompañada de su madre Ludy Ferreira y sus amigos. Fiestas, reuniones sociales y salidas son parte del día a día de la exrepresentante paraguaya en Miami. Eso sí, fue su talento oculto lo que sorprendió a todos estos últimos días.

No solamente la rompe en la pasarela, sino además en el canto. Nadia Ferreira sigue dejándonos en claro que es toda una caja de sorpresas a sus cortos 24 años de edad. Esta vez, su gran talento en la interpretación lo que dejó perplejo a todo su círculo íntimo en un conocido club de Estados Unidos.

Nadia Ferreira se convirtió en madre a mediados de año (Foto: Nadia Ferreira / Instagram)

¿Qué pasó exactamente con la paraguaya? Pues, en esta nota te lo contamos.

¿CUÁL ES EL TALENTO OCULTO DE NADIA FERREIRA?

La reunión donde Nadia Ferreira sorprendió a propios y extraños se dio en un local nocturno de Brickell, una exclusiva zona de Miami. Fue ahí que el amistoso grupo de amigos de la paraguaya disfrutó de tragos y rollos de sushi mientras optaban por cantar varios temas pop del momento.

Y aunque no se encontraba Marc entre los presentes, Nadia no iba para nada sola. A la reunión la acompañó su madre Ludy Ferreira y sus amigas Gisela Iribas, Leidy Cuartas y Sachari Adanir, a quienes no dudó en filmar en pleno canto durante la reunión de amigos.

El canto fue uno de sus talentos más ocultos (Foto: Nadia Ferreira / Instagram)

Sin embargo, cuando fue el turno de la mediterránea, pudimos notar del enorme talento que posee la joven guaraní, ya que se evidenció una portentosa voz y un gran talento para la interpretación, tal y como sucede con el puertorriqueño Marc Anthony.

Entre los temas que cantó Nadia Ferreira se encontraron “Contigo a la distancia”, temas que han sido interpretados por voces como las de Luis Miguel y Christina Aguilera, además de otros sencillos como “Regresa a mí”, del cuarteto italiano Il Divo.

Nadia Ferreira durante su reunión con su círculo más cercano (Foto: Nadia Ferreira / Instagram)

¿QUERRÁ SER CANTANTE? LA VERDAD ACERCA DEL FUTURO PROFESIONAL DE NADIA FERREIRA

Aunque ha dejado bien en claro que la pasarela es su fuerte, de momento Nadia no descarta incursionar en la música tal y como el padre de su hijo. En diálogo con “¡Hola! Américas” en 2022, la oriunda de Villarica dejó en claro que tenía muchas metas por cumplir, tanto a nivel profesional como personal.

A día de hoy, la modelo paraguaya ya es madre de familia y se ha casado con uno de los músicos más importantes de habla hispana. Por lo que no sería sorpresa que decida sorprendernos al incursionar como solista de aquí a unos años.

Nadia Ferreira es una modelo famosa dentro de la industria de la moda (Foto: Nadia Ferreira / Instagram)

Al respecto de sus sueños a corto plazo, la también influencer reveló que le gustaba la idea de ser cantante o aparecer en los medios. “A ver… una familia, una familia, trabajar en los medios, ser cantante o en televisión, hay muchas cosas por venir, hay una lista larga”, reveló en aquella oportunidad.